Há também John Elkann e Ferrero – QuiFinanza

Um novo capítulo se abre na disputa judicial envolvendo… Margherita Agnellifilha de um advogado Gianni Agnelli, em relação à grande herança de seu pai. O caso tomou um novo rumo depois que uma denúncia apresentada pela própria Margarita levou a isso Ministério Público de Turim Para iniciar investigações sobre possíveis violações fiscais. Há três pessoas inscritas no registo de suspeitos do Ministério Público de Turim, incluindo John Elkann e Gianluca Ferrero.

O que aconteceu

No dia 8 de fevereiro, a sinal do Ministério Público, a Guarda Financeira confiscou enormes documentos em diferentes localidades, com foco no tratamento fiscal da anuidade que Margarita pagava à sua mãe Marella, com base nos acordos de 2004. Foram examinados os anos de 2018 e 2019, e incluir Ação Três sujeitos estão registrados no registro de suspeitos: Gianluca FerreroContador de Turim e presidente da Juventus, Robert von Groningenadministrador do patrimônio de Marella Agnelli em nome do judiciário suíço, H John ElkanFilho de Margherita Agnelli.

Ao mesmo tempo, no tribunal de Turim, está prestes a ser apelado um processo civil em que Margherita é a protagonista e os três filhos do primeiro marido são as partes contrárias. Margarita afirma que foi Excluído injustamente da divisão da herançaCom os filhos do segundo casamento com Serge de Bahlen, ela recorreu dos testamentos. Em Julho passado, os juízes decidiram suspender o processo enquanto se aguarda o resultado de três processos iniciados na Suíça. No entanto, o Tribunal de Cassação anulou parcialmente esta ordem e solicitou uma melhor justificação para a decisão.

antigo

Em 2 de março de 2004 um ano após a morte de Gianni Agnelli Margherita e sua mãe Marella Caraccioloestabelecido em Genebra A Acordo de pagamento. Em troca da renúncia às suas participações na empresa familiar, Margherita recebeu uma transferência de bens no valor de mais de mil milhões de euros. Posteriormente, Margarita contestou a validade deste acordo, alegando ter sido vítima de uma conspiração contra ela. Apesar das ações cíveis e das reclamações criminais, esta tese não foi aceita pelo judiciário por ser considerada pouco convincente. Quando Marilla morreu em 2019, os testamentos listavam John LaBeau e Ginevra Elkann como herdeiros. Margherita contestou os testamentos, alegando que tinha sido injustamente excluída da sucessão juntamente com os outros filhos que teve do seu segundo casamento com Serge de Bahlen.

Esta nova fase da disputa sucessória acrescenta novos elementos de complexidade a um já longo processo judicial entre Margherita Agnelli e os filhos do primeiro casamento desta última com Alan Elkann, John Labeau e Ginevra Elkann. A investigação, conduzida sob a orientação do juiz Cristian Barelli e do subprocurador Eugenio Fusco, diz respeito a uma valiosa coleção de artefatos. Treze obras de arte De valor inestimável, incluindo obras de Monet, Picasso, Bala, de Chirico, Balthus e outros. Margarita tem relatado repetidamente sobre o suposto desaparecimento destas obras de inestimável valor histórico e artístico. Estas foram também objecto de uma longa disputa entre as crianças, que decoraram a Villa Fresco, a residência nas colinas de Torino frequentada pelo advogado, e a Villa Perosa, a residência preferida da família Agnelli, também construída pelo arquitecto Filippo Juvarra. Como a vida na capital.