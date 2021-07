Messina, Roberto Lipari, campeão do Festival das Estrelas – Milazzo hoje

Messina. Roberto Lipari retorna a Messina e será o herói do Festival delle Stelle na quarta-feira 21 de julho no “BlueSky” em uma entrevista com um show em que ele revive sua brilhante carreira: das fileiras do laboratório de Palermo “La Carovana Stramba” para o triunfo do primeiro talento de comediantes “realmente excepcionais”, de “Colorado” a “Striscia La Notizia”, ​​de seu primeiro filme “Tuttopposto” ao segundo filme está em produção. No palco com ele o jornalista Massimiliano Cavalieri, diretor artístico do evento promovido pelos empresários Salvatore Palmieri e Damiano Gentile, em estreita colaboração com Sacha Cardel e Alberto Bernava, que escolheram um slogan para o projeto “Live Show must Go On”, para transmitir a o público um importante sinal de recuperação no mundo dos eventos e entretenimento na esteira do fechamento. Com este espírito e com o objetivo de lançar luz sobre os melhores talentos não só Fabricado na SicíliaCom efeito, nas últimas semanas, o Festival delle Stelle acolheu os concertos do Kunsertu, um conjunto histórico de Messina com mais de 40 anos de carreira; a maravilhosa voz de Silvia Mezzanot e do músico Carlo Maral que contou sua “história” com Mattia Bazar que sugeriu as melhores canções; O guitarrista Gianluca Rando que acompanhou a voz de Carla Andaluro, traduzida para diversos gêneros, fez a transição da música americana para a portuguesa e para o pop italiano; O jovem cantor e compositor siciliano Jacopo Genovese, também conhecido como Delvento, que cantava suas canções ininterruptamente alternando-se com Tahia Battisti, Dalla, Gaetano, Daniel e outros.

Quarta-feira, 21, a partir das 21h, será a quinta mas primeira do festival dedicada à comédia: o refinado, profundo e persistente ator de Palermo Lipari está pronto para contar um pouco sobre sua vida e os vários estágios em que veio, que em poucos anos o levaram a ser considerado um dos talentos da comédia mais valorizados de todos os tempos, pelo público em geral e pela crítica. Para informações: 090.9020564.

