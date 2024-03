Ronaldo Show: Golos e exibição, Portugal voa para as meias-finais

Transmissão ao vivo: República Tcheca – Portugal 0-1 Final: Ronaldo aos 80 minutos (Leia a reportagem ao vivo aqui)

Cristiano Ronaldo comemora após marcar. Agência de imprensa francesa

República Checa vs Portugal. “O nosso sonho é o sonho de milhões de portugueses”, afirmou Raul Meireles. E também milhões de checos. Portugal procura a vingança desde 1996, e a República Checa é uma equipa que surpreende regularmente e não recuou nem nesta edição: nos quartos-de-final pela terceira vez nos últimos cinco Campeonatos da Europa, desta vez desafiando mais uma vez Ronaldo, de Portugal, depois de causar sofrimento a Rui Costa. Desafio aberto, entusiasmo moderado em Portugal, treinadores recomeçando com certezas modernas.

Duelos – Não há surpresas esperadas nas duas escalações, e Cech está pronto para cortar Cristiano, que já o venceu diversas vezes, inclusive no gol que marcou na final da Liga dos Campeões. “Fala-se muito sobre Ronaldo, mas isso não nos incomoda”, diz Moutinho. “Ele é o melhor jogador do mundo e faz sentido falar dele. A equipe é coesa e o grupo é unido. Não há aborrecimento ou ciúme.” Ronaldo também tem sido muito falado pelas suas iniciativas humanitárias: ajuda uma criança que sofre de um tipo raro de cancro, e a história contada pelos jornais portugueses já se espalhou pelo mundo. Milan Baros, que depois de muitos anos ainda é uma garantia para a República Checa (mesmo que tenha de esperar mais de duzentos minutos para marcar um golo neste torneio europeu) não pode competir ao nível da fama com os portugueses, e o duelo entre os dois não tem o mesmo valor mediático daquele em que Com Robin van Persie. Mas Baros espera fazer mais gols que o holandês e, principalmente, levar seu time adiante. E se também vencerem a superestrela Portugal, pode jurar que todos levarão a sério a sólida República Checa.

Argumento Entretanto, ontem, o seleccionador português Rui Pinto voltou à polémica dos últimos dias e às críticas dirigidas ao sistema soft seguido durante o período de preparação para o Campeonato da Europa. Depois de mandar os vice-campeões mundiais para casa, o jovem treinador também pode tirar alguns espinhos da pele. “Se você acha que esqueci tudo o que disse, você está errado. Eu me lembro de tudo. E ainda estou pensando na minha cabeça, como sempre faço.”