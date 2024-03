Fedez se entrega a uma Ferrari Roma: “É a primeira na Itália.” Resposta de um empresário de Pádua: “Seu segundo, estou com ele desde janeiro”.

Fedez compra uma Ferrari Roma Spider. Ele o coleciona com o pai, Franco, que ficou tão entusiasmado quanto ele e foi o primeiro a testar o supercarro. O rapper explica então, no Instagram, aos seus seguidores que este é “o primeiro a ser entregue em Itália”. Mas ainda há quem se oponha a ele nas redes sociais. Federico Doto, empresário de restauração e blogueiro de culinária – também relançado por Selvagia Lucarelli – responde ao rapper, mostrando sua Ferrari Roma, comprada em 2023 e chegando em sua garagem em janeiro passado. “Ele é claramente ignorante e está até um ano atrasado”, diz Doto nas histórias. alcançado antes Corriere della SeraO empresário explica ainda que não sabe “como Fedez pode anunciar que é o primeiro – como ele diz -”. Talvez nem tenha sido eu o primeiro a chegar à Itália, só os comerciantes tinham essa informação e, de qualquer forma, Fedez não impressiona muito ao se gabar dessas coisas. Dotto encomendou a Ferrari, modelo que reinterpreta o estilo das décadas de 1950 e 1960 de forma moderna, em março de 2023. “Não é fácil ter um carro como este”, diz ele. “Eles me entregaram em menos de 12 meses. Desta vez eles foram rápidos. Sou fã de carros de corrida.” “Na verdade, eu tive uma Ferrari Califórnia no passado.”

FOTO DA CAPA: INSTAGRAM/FEDERICO DOT | Um frame de um vídeo postado nas redes sociais

