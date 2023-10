Mara Vener entrou em pânico, brecha financeira impressionante: “Faltam 10 milhões de euros”

A acusação é muito dura: será roubo de propriedade. Mas o que Mara Venere tem a ver com tudo isso? Vamos descobrir imediatamente.

Mara Venere Ele é muito capaz em seu trabalho e pode lidar muito com isso Tópicos verdadeiramente confidencial, Ela conseguiu seguir em frente com uma maestria verdadeiramente incrível.

Vinier, como sabemos, é fã do apelido ‘tia paterna’ Televisão: seu programa, domingo em, É um item obrigatório para Ray há anos.

Ele prova, sempre, que tem algo específico confiar Com muitos convidados, dada a sua carreira, os elogios, mas acima de tudo, a sua forma distinta de entrar simpatia E Ajustar Com as pessoas, mesmo quando não as conhecem diretamente.

Esses dias eu estou Destaques Eles estão mirando em um Assunto Não muito transparente: vamos conversar sobre isso dinheiro, Um tema que muitas vezes divide Famílias -E não só.

Mara Venere, sobre Dominica na pessoa em questão

O locutor ligou para a pessoa que seria acusada de fazer um grande alarido injustiça Para um dos Atrizes italianas Mais amado por data Cinema. O cantor em questão é Gina Lollobrigida, Vindo para Para faltar Em janeiro passado, houve um alvoroço que se espalhou por todo o país.

O tema vem sendo discutido há muito tempo Da herança Escrito por Lollobrigida, a atriz que fez sonhar italianos e outros, por sua fama e habilidade internacionalmente conhecida: Folheado Ele decidiu abordar o assunto cara a cara, convidando quem quer que fosse Acusado Roubando bens da estrela falecida.

Ex-colaboradora de Gina Lollobrigida no programa

Mara Folheado Ela o hospedou, dando-lhe a oportunidade de contar seu antigo eu cooperando Escrito por Gina Lollobrigida, Andrea Piazzolla. “A acusação é grave”, diz Fenner.[…]Ela estava desaparecida 10 milhões de dólares Os euros são de origem Gina.” A entrevista continua e outras celebridades intervêm, algumas das quais são amigas muito próximas da falecida atriz. “ouro Alguém comentou: 10 milhões de euros do utilizador, Resuma o foco da entrevista.

“Onde eles foram parar? Os 10 milhões de euros? Então perguntei a Mara, de forma muito direta e igualmente eficaz. A Rainha da TV Dominical mostra cada vez mais o quão capaz ela é Comentar a uma pergunta verdadeiramente confidencial, Ainda está cheio de contradições, ligando diretamente para o interessado e garantindo uma visão objetiva dos fatos conhecidos. A pessoa certa descobrirá a verdade: o certo é que Mara Folheado Você sempre continuará trazendo mais facto Possível em a televisão.