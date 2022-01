Barbara Salabi, presidente e diretora nacional para Itália, Espanha e Portugal está deixando a WarnerMedia

Warnermedia anunciou hoje que Bárbara Salabi, Presidente e Diretor Regional na Itália, Espanha e Portugal, decidiu deixar a empresa depois de mais de uma década em cargos de chefia e depois de mais de três décadas no setor de mídia e entretenimento.

Em seu cargo mais recente como Presidente e Diretora Regional para Itália, Espanha e Portugal, Salabi foi responsável por todas as atividades comerciais e de marketing da WarnerMedia nesses três países. Sua missão incluía distribuição cinematográfica, produção cinematográfica italiana e espanhola, todo o marketing de conteúdo, entretenimento doméstico e produtos de consumo, bem como vendas e distribuição de publicidade para os canais da WarnerMedia.

Comentário de mídia da Warner

Priya DograA WarnerMedia, Presidente EMEA e Ásia (excluindo a China), disse: “Barbara é uma líder excepcional, que distinguiu sua visão estratégica e aumentou significativamente nossas operações na Itália, Espanha e Portugal. Aqueles que a conhecem apreciam sua tremenda liderança e talento para criar grupos de trabalho excelentes e apaixonados. Ela deixou a empresa e a linha de gestão Bem posicionada para o futuro. Barbara tem sido um membro vital da minha equipe, uma parceira fantástica e um talento extraordinário na WarnerMedia. Lamento vê-la. Estou deixando a empresa mas, com todos os meus colegas, desejo-lhe o melhor para o seu futuro.”

“Foi uma jornada incrível! Sou muito grato à Warner Bros. e à WarnerMedia por me permitir, durante esses 10 anos extraordinários, ser ousado, inovar, liderar equipes fortes e aproveitar todas as oportunidades para fazer crescer esta grande empresa. É um privilégio poder trabalhar com marcas fortes e obras-primas cinematográficas. E estar sempre cercado de pessoas incríveis e talentosas. Um muito obrigado a cada membro da minha equipe: o sucesso é feito por pessoas e tenho muito orgulho de tudo o que temos construídos juntos”, disse Salabè.

A carreira de Bárbara Salabi

Antes de ingressar na WarnerMedia, Salabè foi Diretora Administrativa da Stage Entertainment, onde iniciou as atividades italianas. Anteriormente, ela foi vice-presidente sênior e diretora administrativa da Turner Broadcasting System Italia, onde foi responsável pelo lançamento do Cartoon Network, Boomerang e CNN Italia na Itália. No passado, Salabè ocupou cargos na RCS, Stream, Telecom Italia e Kirch Group. Salabè deixará a empresa no final de janeiro.