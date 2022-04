Anna Tatanjelo, depois de Gigi é a vez dela: a foto comove todo mundo

Anna Tatanello, depois de Gigi Di Alessio, finalmente chegou a sua vez. Esta é a imagem social que move a todos. Ninguém espera isso.

Anna Tatanjelo agita as redes sociais. Aqui está foto que movem os fãs. Depois de Gigi, agora depende dela. Alegria incrível para o cantor.

Anna Tatangelo em Sétimo Céu

Entre os sons mais bonitos que a cena musical italiana teve a sorte de ter, definitivamente há um Anna Tatangelo. A cantora Sora, que começou cedo, dá seus primeiros passos no mundo da música. Hoje, ela é uma artista consagradasimpático e muito popular, principalmente nas redes sociais.

Após o relacionamento conturbado com o cantor do Napoli Gigi D’Alessio com quem fundou Um relacionamento não é apenas emocional, também funcionaOs dois parecem estar em excelentes termos, mesmo que tomem um caminho diferente.

Como você bem sabe, Gigi Di Alessio tem novo parceiro, Denis Espositofazendo de novo PapaEnquanto Anna Tatangelo Focada na criança e no trabalho. Você já viu o que um cantor de suratas fez nas redes sociais? Aí vem a imagem que desloca todos. Depois do parceiro anterior Agora é a vez dele.

Elevar a imagem social do cantor

Anna Tatangelo não está mais escondida. Um cantor lançou um Sora foto nele perfil do Instagram O que deixou os fãs pasmos, o que impressionou a todos. Você viu o que o famoso artista fez?

Bem, o ex-parceiro de Gigi D’Alessio Ela finalmente formalizou seu relacionamento com um homem. É sobre o cantor livio coreano. A história deles na verdade começou há algum tempo, mas até agora tem sido bem escondida por fofocas e fofocas.

Finalmente, assim como Gigi D’Alessio fez há muito tempo, ele também se mostrou na companhia de seu novo parceiro. Tatangelo encontra coragem para gritar ao mundo inteiro o amor que sente por outra pessoa.

Postar a última foto do Instagram em seu perfil Os fãs estão emocionados. Na respectiva foto, A atriz sorridente aparece ao lado do maridoVista deslumbrante da parte de trás.

É sobretudo pela emoção A legenda que acompanha esta foto Maravilhoso:

“Não importa quem você era ou quem você será, porque eu sei que somos agora.”

Linda dedicação ao seu novo amor O que finalmente trouxe o sol de volta à vida do cantor. Depois de postar esta foto, Rumores se espalham sobre a suposta gravidez de TatangeloNo entanto, esta notícia não está confirmada no momento. O certo é que a cantora parece feliz e quer dividir sua alegria com todos.