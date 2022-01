Manuel Borzozo, namorada David ataca Katia Ricciarelli / ‘Chute-a para longe de GF Vip’

David Ismail, um dos meus melhores amigos Manuel Bortozo, Criticar Katia Ricciarelli Sobre os crimes deste último contra o próprio Manuel e Lolli Selassie. no contexto de Instagram dirigido por Clarissa Selassie Na presença de Patricia Pellegrino, Sami Yusuf, Aynette Stevens e Biagio Daniele, entre os muitos comentários, os usuários notaram os comentários de David que expressou sua opinião sobre o que está acontecendo na casa do Big Brother Vape 2021. “Acho que a produção de sexta-feira, em vez de fazê-la se desculpar, deveria simplesmente despedi-la!“, ele escreveu David, que já interveio nas redes sociais após as palavras de Ricciarelli que apontou o dedo para Manuel, é culpado de não fechar a porta..

No Twitter, Davide também postou um vídeo de Ricciarelli reclamando de Manuel enquanto tocava piano. O vídeo partilhado pelo amigo do nadador refere-se ao dia de ontem, quando Manuel e Lulu se sentaram em frente ao piano depois do jantar. Enquanto Manuel tocava, Lulu cantou e o comentário de Ricciarelli chegou a tempo. “Você Comenta Sobre Si” … teria sido um grande recurso, para ensinar canto e divulgar a arte! Em vez disso, eu apenas ensinei racismo, misoginia e HABILIDADE … cumprimentos MAESTRA! “

“Você Comenta Sobre Si” … teria sido um grande recurso, para ensinar canto e divulgar a arte! Em vez disso, apenas ensinei racismo, misoginia e habilidade … Parabéns, MAESTRA! #FUORIKATIA # Hahahahahahahaha pic.twitter.com/swxxj9ooW7 – David Ismail (@davismaele) 6 de janeiro de 2022

A posição que você tomou David Ismail Oposto Katia Ricciarelli não para. Também no Twitter, Davide compartilhou um vídeo já viral em que todos os depoimentos de Katia Ricciarelli foram coletados nos quatro meses do Big Brother Vip 2021. No vídeo, o cantor se permite ir até os comentários de Lulu Selassiè, Manuel Bortuzzo , Natalie Caldonazzo e Biagio Danieli.

“Ele quebrou todas as regras de todas as GFs! Agora queremos ver o que eles vão fazer! Sim, a GF deveria ter sido mais tolerante … mas isso está além da tolerância! Você não pode transmitir mensagens tão sérias na TV! Formas legítimas de fobia racista! “Habilidade” gay, escreveu a um amigo de Manuel.

Ele quebrou todas as regras de todas as GFs! Agora queremos ver o que eles farão! Sim, minha namorada deveria ter perdoado mais … mas isso está além de perdoar! Você não pode transmitir mensagens tão sérias na TV! Eles legitimam as capacidades da homofobia racial. # Hahahahahahahaha pic.twitter.com/LNuUvb4M14 – David Ismail (@davismaele) 6 de janeiro de 2022

