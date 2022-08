O ator Alessandro De Santis morreu em Roma, o papel de Lilo em Johnny Stequino foi interpretado por Benigni Corriere.it

A partir de Escritório editorial em Roma

Ele tinha 50 anos e tinha síndrome de Down. Familiares: “Recebemos uma carta de condolências de Roberto e isso nos surpreendeu”

O ator morreu em Roma Alessandro de SantisEle é mais conhecido por interpretar o personagem “Lilo” no filme “Johnny Stechino”, de Roberto Benigni. De Santis, que tem síndrome de Down, tinha 50 anos. Para dar a notícia de seu desaparecimento, família.

O filme Benigni de 1992 recebeu um prêmio especial David de Donatello. Johnny Stequino também tem dois fitas de prata e dois tablete de ouro. De Santis, depois da fama que ganhou com Benigni, trabalhou em 2011 no filme que dirigiu Pedro Márcias“Children of His Life”, onde atuou como Pira degli Espositi e Nino Frasica.