“Cesaroni? “Se eles fizerem isso de novo, não estarei lá nem assistirei.”

Pelo nosso correspondente

Berlim

Ele herdou um trilhão e não sabe o que fazer com isso. Ou melhor, você só se torna o homem mais rico do mundo gastando cada centavo na sua utopia: erradicar a pobreza da terra. Começando com uma premissa intrigante, parte Código Da Vinci e parte thriller ambiental, a nova série One Trillion Dollars da Paramount+, uma readaptação do livro best-seller de Andreas Eschbach que chega à plataforma quinta-feira, vem em seis episódios. Filmada na Alemanha, Espanha e parcialmente também na Itália (milhares de bilhões pertencem ao fundo de um nobre florentino fictício do século XIV), a série acompanha a ascensão de bilionários no mundo de John Fontanelli, um entregador sem um tostão de Berlim (alemão). Philippe Froissant, 29) Quem foi uma profecia sombria que determinaria a salvação do mundo. Ao lado dele, num papel entre guru financeiro e cuidador, está Alessandra Mastronardi, 37 anos, excelente, com um sotaque inglês impecável perdido (vergonha) na dublagem italiana: “É a primeira vez que me oferecem um personagem assim: uma mulher em um mundo de homens que estão “na cara de todo mundo”, diz seu ex-amante de “I Cesaroni”, de Berlim, no elenco com os italianos Greta Scacchi e Orso Maria Guerrini – “Adoro novelas alemãs, cruas e reais, sem fazendo o bem italiano.”

Ele tem um trilhão. o que ele está fazendo?

“Não tentarei resolver a pobreza distribuindo dinheiro, mas tentarei manipular os mercados financeiros como minha personagem, Franca Vacci, faz na série. “Como embaixador da UNICEF, fui a países difíceis e percebi que se quisermos mudar o sistema, temos de o fazer a partir de dentro.”

O primeiro dinheiro que ele conseguiu?

“Primeiro lucro com Cesaroni. Eu comprei um carro. “Claramente não é uma Ferrari.”

Você já recebeu uma grande quantia de dinheiro recusada?

“Aos 22 anos eu disse não à publicidade de roupas. “Eu não conseguia acreditar e não queria mostrar meu rosto.”

Arrependimento?

“Não. Você também pode ter muitos zeros na sua conta, mas se não estiver satisfeito, não adianta.”

Por que você disse sim a “um trilhão de dólares”?

“Pela coragem. Adoro histórias que não têm medo de ser politicamente incorretas. Na Itália alguém os escreve, mas são poucos: a maioria dos nossos produtos estão desatualizados em comparação com a frescura das paletes. “Eles parecem vir do mundo antigo, quando só existiam Rai e Mediaset.”

O mundo de “i Cesaroni”: Se eles fizessem de novo, você voltaria?

“Ouvi rumores, mas nada oficial. Se eles fizerem isso de novo eu não estarei lá. Não apoio reinicializações e não preciso delas: quando os ciclos terminam, eles fecham. Além disso, minha personagem (Eva Cudicini, editora) é casada, tem dois filhos e se voltar será avó: não, obrigada. Então não estamos falando de um sucesso global como Friends.”

Você vai assistir?

“Não. Se eu quiser ver o elenco de I Cesaroni novamente, irei jantar lá. Adoraria.”

Por que ele não foi embora?

“Decidi isso depois de pensar muito sobre isso. Luto com escolhas, mas depois não volto atrás. Não sou mais eu, não sou mais aquela coisa ali. Eu queria elevar a fasquia. A parte difícil foi convencer os outros a aceitarem a ruptura.”

Você se importa se eles ainda te lembrarem desta série?

“Lamento que toda vez que falamos sobre minha carreira tenhamos que voltar 17 anos. Eu também fiz Woody Allen (To Rome with Love, ed.), Ninguém nunca diz isso, mas tanto faz.”

Você elevou a fasquia?

“Desde que ele se tornou Cesaroni, aprendi tudo sozinho. Caí, cometi erros e coisas que poderia ter feito melhor ou não deveria ter feito, tudo sob uma lupa gigante. Já recomecei algumas vezes. E tenho apenas 37 anos.”

o que você quer fazer agora?

“Um tipo diferente de personalidade. Como Zendaya em Euphoria (série Sky, ed.). Acho que consigo, mas são os outros que não acreditam. “Também estou convencido de que a Itália pode produzir produtos a este nível”.

Muitas atrizes estão fazendo sua estreia na direção. Qual?

“Chegou a hora. Está chegando um tsunami de diretoras e esperemos que continue. Era necessário: o tempo na Itália estava uma sombra, só chegou uma brisa. Fico feliz que as mulheres estejam se manifestando colocando eles mesmos atrás das câmeras. Mas dirigir não me interessa. Talvez escrever. “Ou produção.”

De Roma à Inglaterra e vice-versa. Por que?

“Depois de oito anos em Londres, voltei a Roma para fechar o círculo. Saí porque precisava me encontrar. “Estava perdido ou talvez não me conhecesse: desde muito jovem, fui o que os outros queriam que eu fosse.”

E agora?

“Agora já sei o que quero: projetos em que acredito 100%. Eles me veem como apresentador de TV? Eu não vou mais me importar.”

No Il Messaggero