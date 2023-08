“Se você bebe para esquecer, então…”

Em frente à trave apareceu uma inscrição no asfalto confirmando que também é permitido beber até o esquecimento, mas sem esquecer de fazer alguma coisa…

Beber para esquecer é uma frase dita com frequência e sem entender como cometer tal ato pode ser prejudicial à saúde humana. Obviamente, em casos como os relatados hoje, isso é feito para fins puramente botânicos. Aliás, palavras semelhantes escritas no quadro-negro ou no asfalto em frente aos bares são uma característica comum a muitos lugares, principalmente aqueles de clima informal e acolhedor. Essas frases costumam ser usadas para comunicar informações práticas, postar promoções especiais, compartilhar citações inspiradoras ou humor e enriquecer o ambiente com um toque de originalidade e criatividade que nem todos podem se orgulhar.

Às vezes, uma simples exibição de placas ou inscrições semelhantes revelará o menu do dia com iguarias oferecidas aos clientes mais próximos do local. Em suma, os pubs usam essa forma “antiquada”, mas sempre prática, de anunciar eventos especiais, reduções de preços e horários em que você paga mais ou menos por uma determinada comida. No entanto, alguns dos escritos são frequentemente citações engraçadas ou piadas que criam um ambiente descontraído e agradável para os convidados. Além disso, alguns estabelecimentos decidiram compartilhar provérbios que inspiram seus clientes ou ditados que falam sobre seu espírito e modo de vida.

De qualquer forma, essas frases são uma ideia criativa para atrair a atenção dos clientes em qualquer circunstância. Pequenos truques semelhantes acabam por acrescentar personalidade e originalidade ao pub, tornando a experiência de todos os que aqui se servem ainda mais agradável e divertida, como é hoje.

Barr, as palavras deste escrito são trágicas: é isso que preocupa o lojista

Como seria de esperar, beber para esquecer nunca é uma boa ideia. No entanto, a escrita que apareceu em frente a um bar em uma cidade italiana não identificada nos faz sorrir porque não aborda como uma pessoa que pratica tal ato pode se sentir, mas sobre o fato de que quem está sob o efeito do álcool deve tomar precauções importantes antes de começar a ‘realizar uma noite’. “. Não, não se trata de encontrar um amigo que o leve para casa se ele beber demais …

A frase postada pelo grupo do Facebook “placas, sinalizações e anúncios estranhos, engraçados e absurdos” no asfalto diz: “Se beber para esquecer, pague primeiro.”. Por um lado, é um conselho cruel porque não se preocupa minimamente com a saúde de quem bebe até adoecer (para esquecer, infelizmente, quase sempre é assim), e por outro lado, conselho justo porque sair do clube sem pagar o consumo é decididamente desconfortável. Em qualquer caso, pode ser útil colocar tal sinal se você possui um bar ao ar livre (já que infelizmente “fugir sem pagar” ainda é um crime cometido muitas vezes).

