No próximo ano 2021, Reveillon RAI 1 / Direto: Alba Parietti Show, Malgioglio …

Direto no próximo ano de 2021 na Rai 1: comentários ao vivo

No Ray 1 você pode seguirPróximo ano‘, uma véspera especial se aproximando da véspera de 2022. Alba Baretti escreveu outra página da TV italiana ao subir no palco para propor novamente’ Bongo Cha Cha Cha Cha ‘de Caterina Valente, depois que ela já o havia sugerido no’ Conto e qual Show ‘2021 ”. Malgioglio em êxtase, leva o crédito. Foi a vez do jurado do The Voice Senior, ou melhor, do solto Clementino, que abriu sua performance com a música“ Cos, cos, cos ”. é Nick quem volta à televisão depois de uma longa ausência. Outro grande ícone da música italiana se apresentará esta noite em Terni: É Fausto Nights. Após uma breve pausa na publicidade, Loredana Bertè volta a cantar, com uma mistura que aquece o público em a marcha para a meia-noite. Em muito pouco tempo entramos no novo ano (edição por F. Dr. Zaza).

Réveillon in Music 2021, Channel 5 / Live: Annalisa, Federico Rossi e Ricky!

Amadeus Mimi: Proibindo seus primos de imitar os Maneskins

Amadeus ainda está invadindo o teatro.Próximo ano“Pare a atuação de I Cugini di Campagna, na capa de“ Zitti e Buoni ”de Maneskin: a imagem já saiu e um meme vai aparecer em breve. O maestro da orquestra“ In Respect of the Elderly ”exige do grupo pop de Roma para lançar o seu hit mais famoso: “Anima Mia”. Em seguida, é o retorno de Aquiles Lauro em roupas novas: do branco ao preto. O romano canta sua canção “16 de março.” A noite continua com a apresentação de Marco Masini. O cantor homenageia os espectadores e participantes de Terni com sua música “T’innamorerai” de 2015. Finalmente, Loredana Bertè subiu ao palco. Sempre fresca e moderna, ela inflama a cena repleta de energia. Então Cristiano Malgoglio está de volta ao palco em um terno roxo (adjetivo de FD Zaza).

O 44º Festival Internacional de Circo de Monte-Carlo / Transmissão de vídeo ao vivo: O palhaço dourado …

Massimo Ranieri encanta a galera

A contagem regressiva continua emPróximo ano‘, o programa da Rai 1 que nos acompanha no início do novo ano. Depois de dispensar Achille Lauro com as palavras’ sempre lindo ‘, Amedeus tenta dar o tom lançando Massimo Ranieri. A atuação do autor apesar de usar um estranho smoking vermelho decorado com lantejoulas. Várias músicas foram sugeridas, incluindo ‘Red Roses’ e ‘Loss of Love’. Nesta peça final, o próprio público pode cantar a palavra no volume máximo. Amedues não quer que ele saia do palco e invada a cena que ele evoca ‘Se a cidade pegar fogo’. Então Arisa retorna ao palco e se emociona. Ao cantar “Meraviglioso Amore Mio”. É uma homenagem a Vito Coppola, o professor de dança do show, que acabou de ganhar, Enquanto isso, o público entra em apoteose para homenagear I Cugini di Campagna to Maneskin com “Zitti e Buoni” (artigo de FD Zaza).

Ada e Giovanni, sócio e filho de Rocco Hunt: “Você é tudo para mim”

Arisa lança a contagem

A primeira cantora no palcoPróximo ano“É Arisa, com a peça de Lucio Dalla, precisamente ‘The Year To Come'”. Também no palco para acompanhá-la em dueto, Massimo Ranieri foi um dos maiores expoentes mundiais da canção napolitana. Por isso Amadeus dá as boas-vindas aos telespectadores de Rai 1. Cristiano Malgioglio também subiu ao palco dizendo: “Me apaixonei pelo seu marido”. Então foi a vez de Ruff, que faz amizade com o maestro que, a seguir, apresenta Achille Lauro. Cantor-compositor romeno em vison, show de Cassano no Real , canta “I’ve Fallen Again”, canção lançada para o Sanremo 2020. Amadeus apresenta e lança o companheiro de verão da ex-artista Orita Berti: “Hello Am … Amadeus! Para mim, você é sempre Amedeo. ”A música lançada é a canção dedicada ao marido:“ When I apaixonar ”(modificação de F.D. Zaza).

Amadeus dá as boas-vindas aos rai visualizadores

Dedicado à véspera de Ano Novo e apresentado pela Amadeus, ‘The Year to Come’ agora começa no Rai Uno. Este ano a cidade de Terni foi escolhida para este evento. À noite, haverá a oportunidade de ver algumas fotos das maravilhosas paisagens que caracterizam a cidade de Umbria, para mergulhar na atmosfera mesmo de casa: florestas, aldeias e, obviamente, Marmore Falls. O desfile de Ano Novo está sendo realizado dentro do Parque 4 do Acciai Speciali Terni com capacidade máxima para cerca de 1.300 espectadores, incluindo as regras de contenção de Covid. Como de costume, antes das comemorações, por volta das 20h30, os italianos ouviram a mensagem de final de ano do Presidente da República. Acabou de terminar o início oficial de mais de quatro horas de entretenimento com notas de big band dirigidas pelo Maestro Stefano Palatresi e muitos mais convidados subindo ao palco para cantar (adjetivo de FD Zaza).

O ano que virá direto da siderúrgica de Terni

Hoje à noite, sexta-feira, 31 de dezembro, 21:00 Rai 1 Começa “Próximo ano“, apresentado na véspera de ano novo Amadeus Ela mora em uma usina siderúrgica em Terni. A tradicional festa de Réveillon da Rai 1 também será transmitida em HD no Canale 501 e na Rai Radio1 e com transmissão simultânea no RaiPlay. A noite vai dar a volta ao mundo com a Rai Italia: também será vista em Pequim, Sydney, Nova York e África do Sul. “paraAcompanhamos todos os italianos com canções, e a música será o verdadeiro herói. Encaramos esse show com um sorriso, mas também com raiva por não conseguirmos fazê-lo no absoluto normal, estamos em estado de emergência há dois anos.Amadeus disse na conferência de imprensa. 700 pessoas estarão presentes nas siderúrgicas, incluindo 5 assinantes da Rai graças à iniciativa Rai Canone “aluno da primeira série “.

Emmanuela O’Reilly ao lado de Amadeus

Ao lado do Amadeus haverá Emanuela O’Reilly, Médico da Úmbria, que com sua simpatia guiará o público Rai para descobrir os lugares mais emocionantes de sua região. “A véspera de Ano Novo da Rai na Umbria é uma ocasião muito importante. O próximo ano é uma grande oportunidade de tornar nossa região conhecida também em todo o mundoDonatella Tessie, presidente da região de Umbria, disse em uma entrevista coletiva. Não haverá invasões para John Vignola e Marcela Solo De costas com entrevistas na Radio 1 Live. Será o ponto alto da noite cuspir. Embora tenha havido algumas divisões nas últimas horas. Não haverá cantor Gigi D’Alessio Resultado positivo em Covid: “Vou para a quarentena esperando o ano novo e não poderei estar no ano novo do Rai Uno como planejado … Seguirei de casa! “Anunciado nas redes sociais.

Atores e Convidados do “Próximo Ano”

Aqui está uma lista convidados musicais planejados “Próximo ano“, o Show de Ano Novo que será transmitido ao vivo na Rai 1 pela Terni Steelworks. Eles vão subir ao palco: Massimo Ranieri juízes”The Voice Senior” Loredana Berti, Orita Berti e Clementino (sem Gigi Di Alessio), Cristiano Malgoglio, Umberto Tozzi, Raff, Achille Lauro, Riccome, Nick, Donatella Ritori, Fausto Layali, gêmeos Gidonia (vencedor na última versão de “como o que aparece“), Alba Baretti, Eduardo Vianello, Corona e los Locos. Para os mais pequenos, estarão os protagonistas da série de sucesso Rai YoYo.Pinóquio e amigosTodos os artistas estarão acompanhados por uma trupe dirigida pelo Maestro Stefano Palatresi.

© Reprodução reservada