Contraí o vírus enquanto viajava pela Europa. É uma guerra, não entendo o problema da falta de fax »- Corriere.it

O cantor positivo não estará em Petroselli em Bari na véspera de Ano Novo. Também recebi três doses da vacina e da gripe. Estou em casa com meus filhos e Loredana Lecciso. Eu cozinho e ando na floresta

Talvez de avião? Mas quem sabe … Na verdade, eu estive muito por aí. Cheguei à Croácia vindo de Barcelona, ​​onde havia me apresentado na Basílica de Santa Maria del Mar para a Fundação Montserrat Cabal: era eu e minha namorada, e fizemos vários shows juntos. Mesmo antes disso, eu estava na Albânia para uma transmissão televisiva em 24 de dezembro: também me encontrei com o presidente Ilir Meta.



No vídeo que postou no Instagram, ele diz que não entende nenhuma mensagem falsa. No entanto, ele teria conhecido alguns durante esses dois anos aproximadamente.



Sim, conheci alguém. Mas o que você tem a dizer a ele? Eu nem sei por que eles não se corromperam. Com tudo girando como se alguém colocasse a mão no fogo e depois dissesse que não queima. Para eles, o fogo é apenas uma fantasia, outros o veem. Em vez disso, estamos na Terceira Guerra Mundial e no Vírus do Inimigo Sujo.