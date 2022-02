“Você não está envolvido comigo” / “Eu não posso fazer isso…”

Soleil ascensão Ele se permite desabafar com Alex Bailey Que o recebeu de braços abertos quando ele voltou para a casa do Big Brother Phip. A influenciadora esperava encontrar a relação de cumplicidade que tiveram nos três primeiros meses do reality show, mas a presença de Delia Duran afastou Billy, que passa a maior parte do tempo com a modelo venezuelana. “Você não está presente e não está envolvido comigo. Você está se segurando tanto, não vejo você tão envolvido quanto antes.Sorge começou.

Sully deixou claro que não reconhece Alex, com quem passou os primeiros três meses em total cumplicidade, e não esconde que tem dúvidas sobre quem Billy realmente é. “Antes de você dizer que foi honesto e neste momento não era, se você voltar, estará completamente mudado. Você não é tão consistente quanto costumava ser. Nosso relacionamento agora é completamente falso. Você se segura até não resolver nada por não ser você mesmo. Se isso for verdade, então a verdade é que o que eu era antes deveria ter permanecido idêntico ” Influenciador adicionado.

Embora haja Delia Duran na casa do irmão mais velho VIP, Soleil ascensão Ele esperava poder passar mais tempo com Alex Belli se divertindo como eles fizeram durante a primeira parte do reality show. Mas Alex, que se viu à sua frente, não era o que ela esperava, e Soleil expressa seu descontentamento. “Nós não temos o mesmo relacionamento de antes, você e eu. Sim, quando nos encontramos ontem à noite, bem, abraços e tudo, porque não nos conteve. Não posso me conter agora e viver as coisas calibradas. prefiro viver ou tudo ou nada. Ela me pede para me calibrar eu não consigo”Sorge admitiu.

Diante da vontade de Alex de não machucar Delia e dar a ela a tranquilidade que ela precisa para enfrentar as últimas semanas em casa, Sully concluiu:Você quer calar a boca Delia? Bem, então cale a boca comigo, essa é a única solução, acredite em mim”. A amizade entre Alex e Sully terminará?

