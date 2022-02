O modelo fez isso de novo

Cristiano Ronaldo embarca em uma nova aventura no Manchester United. A modelo e parceira Georgina Rodriguez o surpreendeu novamente

Cristiano Ronaldo Ele é, junto com Messi, o jogador de futebol mais famoso do mundo dos negócios; Talvez ele ainda seja o mais forte com o argentino, embora sua idade já não seja muito jovem, e embora esteja passando por um momento infeliz no Manchester United, onde voltou nas últimas transferências do verão, depois de se despedir da Juventus.

Se o lusitano vive um momento de declínio na carreira, a sua popularidade mediática certamente não mostra sinais de abrandamento, nem as suas origens. Apenas 402 milhões de seguidores no Instagram de CR7 que agora é na rede social um ícone como sua cara-metade, Argentina Georgina Rodríguez O que em breve fará dele o pai de gêmeos em uma família muito grande.

O atacante é amante do luxo e tem uma pessoa real Paixão por carros; Sua garagem está bem equipada e há quase todos os tipos de supercarros. Se fosse Ferrari (possui F430) é inevitável, há também um Lamborghini Aventadore um McLaren Senna – a partir de 950.000 euros – e um Maserati GranCabrio, além de um Bentley Continental GTC.

Cristiano Ronaldo, o presente de Georgina

Ronaldo, no entanto, também tem carros mais adequados para uma família grande como ele Carroça Mercedes G e a Rolls Royce Fantasma mas hm Bugatti Sua verdadeira paixão. Vários modelos da marca francesa, do Chiron ao Veyron, passando pela La Voiture Noire, até a Centodieci comprou em outubro passado.

Em suma, mais do que uma garagem, o português parece ter um verdadeiro concessionário de carros de ultra luxo, ao qual pode juntar o modelo mais recente. Está localizado em torno de um Cadillac Escaladeo super SUV americano que personifica a mais alta expressão de luxo com tração integral, dada a tração integral do carro.

Dessa vez, a compra, quanto ao Classe G, não foi feita pessoalmente, mas foi um presente de aniversário – o 37º – de Georgina. Este é um carro enorme com dimensões realmente impressionantes e equipado com todo o conforto.

O modelo dado a Cristiano certamente é capaz de acomodar toda a sua família extensa, e pelas fotos você também pode ver como as telas de entretenimento foram colocadas atrás dos encostos de cabeça dianteiros de 12,6 polegadas.

O Escalade, com mais de 5 metros de comprimento, chegou à sua quinta geração em 2021 equipado com dois motores; uma 6.2L V8 Gasolina E um turbodiesel de 6 cilindros e 3 litros. O desempenho, apesar do tamanho do carro, é muito respeitável.

Por outro lado, o motor a gasolina oferece 420 cv Leva apenas 6,6 segundos para ir de 0 a 100, enquanto a versão diesel tem 277 cavalos de potência. o custo? Ele varia de € 138.980 para a versão esportiva a € 162.480 para a versão Platinum Sport de longa distância entre eixos.