Friedkin, objetivo cumprido: Roma sai da bolsa após 22 anos (imprensa)

notícias de Roma – EU. Friedkin eles fizeram isso: Roma sai do mercado de ações. No último dia, o grupo americano passou Limite de 95% necessários para o sucesso da apresentação.

Agora Friedkins terá o direito de comprar Os restantes títulos (O que é chamado pressão para fora) e pode prosseguir para O nome do clube foi removido da Piazza Avarique provavelmente terminará fim de agosto. Nesse momento, após 22 anosa Roma será permanentemente retirada do mercado de ações.

Segue abaixo um trecho de Um comunicado de imprensa publicado pelo Giallorossi Club: “Com base nos resultados provisórios reportados à Equita SIM SpA, enquanto intermediário responsável pela coordenação da recolha de aceites, não há um total de 34.713.618 ações, representativas de aproximadamente 5,520% do capital social do emitente.

Então, levando em conta as ações que foram colocadas na oferta, nenhuma. 565.964.248 ações, equivalentes a 89,995% do capital social do emissor, já detidas, direta e indiretamente, pelo ofertante e não. 2.500.000 ações, equivalentes a 0,398% do capital social do emitente, foram hoje adquiridas pelo oferente da Euronext Milan através da Equita SIM SpA, a um preço médio ponderado de 0,45€ por ação – em qualquer caso, a um preço unitário não superior ao da oferta – o ofertante reserva-se, na data da liquidação da oferta, e em caso de confirmação dos resultados provisórios acima, não. 603.177.866 ações, Equivalente a 95,913% do capital do emissor“.