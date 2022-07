Eventos para o fim de semana de 22 a 24 de julho em Brescia e sua província: o que fazer no sábado e domingo

Neste verão muito quente em Brescia, fins de semana repletos de eventos se sucedem sem parar, incluindo festivais, mercados e eventos culturais.

Até domingo, em Clusane d’Iseo, continua a 41ª edição da Baked Tench Week: será possível saborear o peixe mais famoso do Lago Sebino nos restaurantes participantes. O menu inclui tenca assada com polenta, sobremesa, café, água mineral e meia garrafa de vinho a um custo de 25€ por pessoa. Ainda no tema da gula, há o Calvagese em Festa (com um menu rico e espesso), o Street Food Festival em Sirmione e o Rugby Festival em Gussago, uma verdadeira instituição entre rios de cerveja e especialidades gourmet.

Mercados separados de antiguidades e antiguidades: as datas mais esperadas são em Darvo, Sarnico e Vallegio sul Mincio. Aqui, na vila fluvial de Lower Warda, estarão cerca de 100 expositores que também apresentarão peças de alta qualidade (muitas vezes há apenas um estande da Chanel) e também será possível escolher entre objetos de diferentes tipos, móveis e móveis . colecionáveis.

E agora é hora de música e diversão: o “Festival Frequency Music” será realizado no Parco del Conicchio em Corte Franca, um novo festival multigênero com muita música ao vivo, enquanto – em San Felice del Benaco – após o sucesso da primeira edição volta a rever “The Waterways”, com concertos clássicos (e não só) em alguns dos locais mais emocionantes da cidade de Garda.

Finalmente, na cidade, o Brescia Photo Festival continua com exposições e eventos: no Museo de Santa Giulia são os últimos dias para ver a exposição “Weston. Edward, Britt, Cole, Cara” (fecha 24 de julho), com muitos obras-primas da dinastia dos fotógrafos. É um dos destaques da temporada de museus italianos.

A lista completa de eventos está disponível em nossa página.O que você está fazendo na cidade‘, mas – como todas as semanas – escolhemos os melhores só para você: aqui estão nossas escolhas, aproveitem todos!