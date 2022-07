O quarto fim de semana de julho está chegando, as temperaturas estão altas, mas a boa notícia é que o fim de semana está repleto de eventos imperdíveis. Compromissos para todos os gostos. De concertos a espetáculos de teatro, de eventos gastronômicos a eventos nos subúrbios.

E para quem quer fugir de Roma, não faltam excursões e shows à beira-mar.

O que fazer no sábado 23 e domingo 24 de julho em Roma

O Rock in Roma 2022 continua, com o campeão Caparezza no Hipódromo de Capannelle. “Emotions. A Journey Through the Songs of Mogul e Batisti” chega a Ostia Antica no sábado e Neri Marcouri no domingo. O Lazio Sound Festival continua no Castelo de Santa Severa. É Jova Beach Party Weekend na Praia de Campo de Mare. Em Magicland há um grande retorno para Mucassina. No Fiumicino no sábado e domingo comida de rua completa.

Aqui estão os eventos imperdíveis no sábado 23 e domingo 24 de julho em Roma e seus arredores:

Festa na Praia de Juva

Jovanotti retorna a Cerveteri, com duas datas da Jova Beach Party Tour. Encontro na Marina di Cerveteri na praia de Campo di Mare, em Lungomare dei Navigatori Etruschi no sábado 23 e domingo 24 de julho. Espera-se que Lorenzo Cherubini participe da nova etapa da turnê que estreou em Lignano Sabbiadoro no dia 2 de julho. Jova Beach Party será um fim de semana prolongado cheio de música e entretenimento, uma verdadeira festa na praia onde até as crianças podem brincar em áreas designadas. [QUI LE INFORMAZIONI E LE MODIFICHE AL TRAFFICO]

A volta do mocassim

MagicLand, o parque temático de Valmontone, se reunirá em 23 de julho no Muccassina, o festival mais famoso da Itália que está em seu sétimo ano, após dois anos de ausência devido à pandemia. O “Summer Splendido Festival” serão 11 horas contínuas de música diurna e noturna, apresentações ao vivo, os melhores DJs e performers internacionais e a animação do Muccassina, que vai envolver o público até à manhã seguinte. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

“Emoções. Uma viagem através das canções de Mogul e Batisti”

No Teatro Romano de Ostia Antica, no sábado, 23 de julho, às 21h, o espetáculo “Emoções. Uma viagem pelas canções de Mogul e Batisti”. O Concerto para o Conto, um sucesso em todos os teatros mais importantes da Itália, valoriza e publica as obras de dois dos maiores artistas que o panorama da música italiana já conheceu: Lucio Battisti e Mogul. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Cabarizza no Roc em Roma

Caparezza, rapper, cantor e compositor da Puglia, volta a se apresentar no Rock in Rome no dia 23 de julho, no Hipódromo de Capannelle. “Eu e a minha equipa queremos que joguemos e voltemos a vê-lo, é tudo o que queremos e, neste momento, a única altura para o fazer, sem más surpresas, é no verão”, estas são as palavras do artista pronto para fãs. Às 21h45. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Neri Marcouri em Ostia Antica

Neri Marcouri apresenta “My Songs to Others”, no domingo, 24 de julho, sempre no local mágico do Teatro Romano de Ostia Antica. Os primeiros passos que Neri Marcory deu no palco antes de se tornar ator e maestro estão relacionados à música, uma paixão sem fim que recuperou seu corpo e corpo linfático nos últimos anos. Sem deixar o público perder a ironia, como o título já sugere, “My Songs to Others” é um concerto que percorre o mundo dos compositores italianos e estrangeiros, do folclore ao pop.

Férias romanas na Via Veneto

No domingo, 24 de julho, às 21h30, o Fondazione Cinema per Roma transformará a Via Veneto em um cinema sob as estrelas. De fato, uma grande tela será colocada perto das paredes do Aureliano. No troço que conduz à Porta Pinciana, num dos lugares emblemáticos do cinema italiano no mundo, será apresentada a cópia restaurada de Roman Holiday de William Wyler. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

“As Quatro Estações dos Zoomers” na Casa del Jazz

No domingo, 24 de julho, “As Quatro Estações de Zoomers” chega à Casa del Jazz, no contexto de concertos no jardim. Clássicos contados pela Geração Z, a Orquestra Juvenil de Roma, formada por jovens de treze e vinte anos, foi construída na esteira e representa o ‘Sistema Abro’, um dos fatos mais vigorosos no crescimento e formação de novos talentos na música clássica. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Comida de rua em Fiumicino

A contagem regressiva para o Fiumicino Street Food já começou. De 21 a 24 de julho, a frota TTSFood vai desembarcar no mar. A cidade costeira de Lazio, famosa por sua história e cultura, seus excelentes restaurantes, sorveterias virtuosas, pescadores experientes passados ​​de pai para filho e muito mais, prepara-se para receber, pela primeira vez, um formato típico de comida de rua de caminhão . Vinte chefs de rua serão heróis no coração de nossos alunos. Eles são colocados em semicírculo, com vista para o mar, à sombra dos barcos, e disputarão entre pias e fogões. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Vista de Nuantree

Por ocasião da Festa de Noantri, em Trastevere, até sábado, 23 de julho, uma série de apresentações noturnas é organizada – todas as noites – na Piazza di Santa Maria em Trastevere, em cooperação com a Associação Lando Fiorini da Idade Romana e a Radio Puff, vestir o evento, mais do que isso, com aquela alma romana feita de música e comédia entre o passado e o presente. Marco Basiglia concluiu os eventos no sábado, 23 de julho, com a participação de Enrico Seminara. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Lazio Sound Festival em Santa Severa

O Lazio Sound Festival continua no Castelo de Santa Severa. No dia 23 de julho, o grande herói será da eletrônica com uma noite de #GOSISAPRODUTOR: CONVIDADO ESPECIAL DIMETRI DE PARIS: O eclético DJ grego de nacionalidade francesa fará o público dançar com sua mistura de sons de diferentes culturas e raças para abrir a noite PITCH3S Vencedores da categoria The God Is a Producer LAZIOSound Scouting 2022. Para fechar a 3ª edição do LAZIOSound Festival no dia 24 de julho será o grande clássico #ILOVEMOZART com solistas de L’Aquila & Daniele Orlando apresentando The Four Seasons para Vivaldi. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

“Luz sobre as Constelações”, o evento artístico e cultural nas alturas e Ponte de Nonna

“Luz nas Torres” é um evento artístico e cultural promovido pelo município de Roma VI delle Torre. Um evento para crianças, famílias, casais, idosos, turistas, entusiastas e curiosos. O projeto será implementado em 11 distritos, em locais públicos, locais de encontro, bibliotecas e clubes desportivos, com a participação ativa de entidades e associações locais. A nomeação é no Parque Colle degli Abeti (Ponte di Nona) e na propriedade Poppy de comprimento. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Mercado Gli Ambulanti em Forte dei Marmi em Ostia Lido e Ladispoli

Fim de semana de verão na costa com Gli Ambulanti no Forte dei Marmi. As barracas do mercado de qualidade mais famoso da Itália chegam a Ostia Lido e à costa de Ladispoli com tudo feito na Itália e as últimas modas. As agora lendárias “boutiques abertas” do consórcio original são esperadas no domingo, 24 de julho, na Piazza Serio (Ostia Lido), enquanto no dia anterior, no sábado, 23 de julho, será na Marina di San Nicola (Ladispoli) na Via Tree. Incômodo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Festival Valerano Porchetta

A Porchetta di Valerano retorna no penúltimo fim de semana de julho. Além da porchetta Vallerano, toda feita artesanalmente de acordo com a tradição, será possível saborear alguns exemplos da famosa culinária típica local, como a fricciolose. Com início à tarde, às 18h00, com visitas guiadas ao centro histórico, e continuação às 20h00 com a abertura das barracas de comida, para uma noite em companhia e em nome da boa comida, a começar pela rainha do festival , o famoso Porchetta Valerano. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Cruzeiros fluviais e banho de cachoeira

No sábado, 23 de julho, a associação Camminando con organizou uma expedição contra o calor. Começando em Turania, a apenas 50 minutos de Roma, você subirá o Rio Turania, também conhecido como Rio Beticia, e descerá o rio com suas águas límpidas. Uma paisagem sugestiva, que permitirá aos participantes caminhar entre orquídeas, fetos, libélulas azuis e peixes, subir a uma bela cascata, onde poderá tomar um banho refrescante e descansar no relvado verde à sombra de carvalhos macios. [TUTTE LE INFORMAZIONI]