TikTok, novas ferramentas para traduções – programas e aplicativos

Depois de introduzir legendas automáticas no ano passado, para que criadores de todo o mundo possam transcrever facilmente a fala de seus vídeos e criar legendas que tornem o conteúdo acessível a todos, o TikTok lançou novas ferramentas de legendas e legendas com o objetivo de reduzir ainda mais as barreiras linguísticas e fornecer conteúdo de entretenimento para mais pessoas. Usuários”, explica a empresa. Essas atualizações oferecerão suporte a um conjunto inicial de idiomas, incluindo inglês, português, alemão, indonésio, italiano, coreano, mandarim, espanhol e turco.

Entre as principais novidades: Legendas automáticas (além dos criadores, os usuários agora têm a opção de habilitar legendas automáticas nos vídeos com mais facilidade). Traduza legendas e descrições de vídeo. Traduza adesivos de texto.

As ferramentas estão atualmente nos estágios iniciais de introdução e estão disponíveis apenas em vídeos selecionados.