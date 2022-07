Paola Paralli, drama oculto | Não vai aparecer na tela boba da TV de fundo – Democrata

Paula Barral, A revelação deixou todos sem palavras. Será um adeus final à TV? Palavras revelam a verdade

lá beleza Algumas das mulheres que fizeram história no mundo da televisão. Nem sempre é fácil deixar sua marca em um contexto complexo como o da série, e muito poucos conseguem. Algumas mulheres até terminaram os estudos e conseguiram ficar gravadas no imaginário coletivo como benfeitoras atemporais, capazes de definir uma época. Nesse sentido, o trabalho de uma das mulheres da televisão foi realmente significativo, pois por um tempo viu sua presença na telinha diminuir drasticamente.

Nós estamos falando sobre Paola Paralli, que realmente deixou uma marca importante em sua carreira. Uma mulher que conquistou o mundo do entretenimento com sua beleza, mas também com a consciência de ser uma mulher de caráter forte, capaz também de atrair os homens que marcaram sua vida depois. Por exemplo, a história de amor com Gianni Sperti tomou uma forma muito especial em sua vida. Os dois se amavam tanto, que seu relacionamento acabou.

Sem esquecer, então, o que viveu com o conhecido ator e modelo Raz Degan. Essa história realmente levou Baral a ser categorizado por muitos como um cara mau. Uma situação muito especial, Paula também teve que enfrentar. Manter as críticas à distância, e o que vem com elas, nem sempre é fácil, e Baral sabe algo sobre isso.

Paola Paralli, um adeus final à televisão? o fundo

Em suma, faz vários anos desde que Paula viu pouco do rosto de Paula na telinha. Como você esquece anosPegue um legal”, onde Barale marcou anos reais de história. Mas por que ela se afastou tanto da telinha? Sabemos que Paola trabalha no teatro nesse período, mas muito pouco na televisão.

A verdade pode estar nas entrelinhas, em algumas das palavras que ela mesma disse durante a entrevista de “Beasts”. Aqui Paula falou sobre uma “missa” em que ela poderia estar, a ponto de se afastar da TV. “Massa! Diz-se que o pecado não é o pecador, é um bloqueio: no plano político, não… a verdade é que Baral poderia mesmo ter saído de cena para sempre.