Turismo do sono, a nova tendência do rejuvenescimento

Quais são os objetivos dos milhões de turistas que invadem lugares ao redor do mundo como formigas malucas? Aproveite e descanse. Atraem os mais novos para a diversão, e todos os que procuram conforto e descanso.

Portanto, não é surpreendente que uma das tendências emergentes seja o turismo do sono Umas férias não convencionais para tentar melhorar seus hábitos de sono. mais o hotel e em spas As ofertas de acomodações focadas no sono estão aumentando em todo o mundo.

O bem-estar físico e mental passa por um bom sono

Também nesta área foi a epidemia COVID-19 Para revolucionar os hábitos de muitas pessoas que começaram a sofrer Distúrbios relacionados à privação do sono. para mim LondresFoi inaugurado em 2020 AD o hotel Concentre-se no sono (Lou Zedwill) que apresenta quartos com um inovador sistema de insonorização, enquanto o fabricante sueco de camas se apresse primeira criação Hastins Sleep Spa Hotel no mundo um hotéis boutique de 15 quartos por Coimbra (Portugal).

A indústria do turismo segue uma tendência cada vez mais forte que é a conscientização coletiva de Qual a importância da saúde física e mental. Por outro lado, o sono é um aspecto importante de nossas vidas e a falta de sono pode causar muitos problemas de saúde física e mental.

Segundo médicos e psicólogos, ao longo dos anos COVID-19 Havia um Aumento do interesse pelo sono, provavelmente porque muitas pessoas sofreram de insônia ou problemas associados à má qualidade do sono. Estudo publicado em Revista de Medicina Clínica do Sono Ele explicou que 40% das mais de 2.500 pessoas que participaram relataram queda na qualidade do sono desde o início da pandemia.

química do sono

Até agora, a indústria da hospitalidade se concentrou principalmente em coisas que realmente esgotam o sono dos hóspedes, desde entretenimento noturno até excursões e atrações.

Mas Alguns pioneiros viram uma oportunidadena medida em que Park Hyatt (para mim Nova york) abrir arquivo Suíte de Sono Restaurador Bryte1 asa Aproximadamente 90 metros quadrados com vários serviços para melhorar o sono. também Rosewood Hotéis e Resortsque lançou recentemente uma série de shows chamada química do sono Para promover um bom sono. corda uniforme o hotel luxo. luxo seis sentidos Oferece uma variedade de programas focados no sono, variando de três a sete dias em algumas suítes de luxo spas Funcionalidade.

Feriado renovado

Naturalmente, a suspeita surge desta Curtas experiências turísticas focadas no sono Pode ter um efeito de longo prazo no sono de uma pessoa. É aqui que a ciência entra em jogo, como no caso da mandarim Oriental para Genebra Que em colaboração com a clínica médica privada do sono em suíço (CENAS), realizou um programa de três dias que estudou os padrões de sono dos hóspedes para identificar possíveis distúrbios do sono.

Existem inúmeras maneiras que o turismo e a ciência do sono podem explorar e, nos próximos anos, veremos soluções criativas e inovadoras. Mais e mais pessoas podem vir Eles são atraídos pelo feriado de rejuvenescimento que ele deixa de presente Alguns anos mais jovem do que era quando começou.

