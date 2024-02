Mirko Brunetti deixa GF sem se despedir de Perla, mas escreve uma carta para ela: sua reação

Grande Irmão 2023/2024 18 de fevereiro de 2024



22h52



Depois de alguns dias na casa, Mirko Brunetti, o irmão mais velho, saiu sem poder se despedir de Perla Fatero e dos demais inquilinos. “Eu não esperava por isso e nem abracei ele”, disse a competidora com lágrimas nos olhos, após ler uma mensagem que ele deixou para ela. Digite o novo Canal WhatsApp De Entretenimento Fanpage.it

Mirko Brunetti saiu de Grande irmão. O jovem de 27 anos voltou para casa no Dia dos Namorados para passar alguns dias com a exIrla Fatero E dê-lhes a oportunidade de esclarecer seu relacionamento. Porém, a saída veio de repente: o ex-protagonista de Ilha da Tentação não teve tempo de se despedir de Perla, mas conseguiu deixar-lhe uma mensagem.

Mirko deixa GF sem se despedir e Perla chora

Mirko saiu da casa de GF sem se despedir de Perla: os roteiristas o convocaram para o confessionário e pediram que ele saísse do reality show, sem poder se despedir de ninguém. A jovem de 27 anos só descobriu mais tarde, quando encontrou um dos seus carta. “Eles ligaram para ele enquanto conversávamos à beira da piscina; Já estávamos quase terminando de conversar e eu nem o abracei. Eu não esperavadisse Perla, que voltou para a cozinha do resto do grupo. “Não se preocupe, eles permitirão que você revise 100% amanhã.”Greta Rossetti tentou consolá-la.

Perla leu a carta que Mirko deixou para ela e ficou emocionada. Biccy e alguns fãs de Perletti relataram no X algumas palavras que o menino iria escrever para ela: “Pearly, eu não sabia que não voltaria, E desta vez vou escrever para você Com lágrimas nos meus olhos. Ao nos separarmos desta forma, entendi que a racionalidade não nos leva a lugar nenhum, e que Ainda preciso passar um tempo com você.

A relação entre Perla e Mirko na GF nos últimos dias

No Dia dos Namorados Mirko Brunetti voltou ao Big Brother Ele teve a oportunidade de conviver com a ex-Perla Fatero, que disse o Dr.sinto falta dele. Os dois passaram uma noite juntos na cabana, isolados do resto do grupo, jantando preparado pelo menino e dormindo na mesma cama. mas, Havia pouca esperança de reaproximação Pelos fãs de Berletti, aliás, muito pelo contrário: Perla tentou beijar Mirko, mas ele a rejeitou diversas vezes, e também parecia um tanto irritado. Em suma, dias de convergência que parecem ter surtido tudo menos o efeito desejado.