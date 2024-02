F1 – F1 2023: ‘espetáculo de plástico’ coloca em risco a segurança dos pilotos

Os responsáveis ​​pelo massacre desportivo F1 O que vimos de madrugada tem nome e título. Stefano Domenicali básico Liberdade de mídia E a Federação Internacional Com seus homens talentosos na sala de controle (veja Race Trend). O primeiro é um sujeito ativo, que aproveita o momento para ocupar todo o espaço que pode ser ocupado, e também se torna, mais no conteúdo do que na forma, um órgão organizador e decisório.





O segundo é um tópico negativo. É culpado da proposta, porque se tornou apenas uma ferramenta e um braço executivo da vontade dos americanos que o compraram. Fórmula Um Eles distorceram os seus fundamentos, talvez de forma irreparável.

Se quisermos continuar a perseguir o mais alto escalão do automobilismo, nós, entusiastas um pouco mais velhos, teremos que nos acostumar a remover o nome “esporte”. Seria um espetáculo, talvez. Não será mais um esporte. A inclinação perigosa é clara. E a Terminação de Ferrari E Lamborghini Não vai parar.

As explosões que testemunhamos após o segundo reboot são resultado de uma busca obsessiva pelo show. A busca obsessiva e compulsiva por algo que brilha mas que cada vez mais se parece com plástico cromado. Algo é falso, porque você risca a pintura e vê que não há nada de valor por baixo.





Pierre Gasly, da Alpine, após contato com companheiro de equipe no Grande Prêmio da Austrália de 2023

O verdadeiro objetivo de Liberdade de mídia É óbvio: transformar uma corrida em um lançamento de dados (que às vezes faz você pensar que é fraudado) ou em uma bola girando na roleta. cassino para Las vigas. Nada menos. Eles não ficarão felizes até conseguirem isso. Em um determinado ponto Alonso Ele anunciou após a corrida que não sabia mais onde estava. Centrado no objetivo.

e se Verstappen Se não fosse pelo sangue frio do herói, a corrida poderia ter tido outro vencedor. Seria uma pena Esportesmas poderia ter sido ótimo Liberdade de mídia. Estamos no ponto sem retorno. Alguém sabe, você vê o de cima. E cada vez mais profissionais falam isso, com menos calma.

Grande Prêmio da Austrália de 2023: Todos vs. Fórmula 1

Teruzzi: “Classificação 0 na FIA. Mas será possível que ninguém saiba o que acontecerá sempre que o caos explodir? Nada, é uma loteria. Como se um grama de organização não existisse. Punição um SainzComo o incidente não tinha relevância para o tema, não pôde ser explicado mesmo após um seminário substantivo de três semanas. Em vez disso: o que eles bebem no caminho para a corrida? “Seria interessante saber.”.

Antonini: “O verdadeiro absurdo foi o reinício que causou vários acidentes. Ficou claro que reorganizar a classificação naquele ponto teria levado a um comportamento extremo numa pista que tolera mal tal comportamento.

Sabatini: “Essa omelete de carro no #AusGp é resultado Liberdade de mídia Da vontade de fazer disso um espetáculo a qualquer custo F1 Com corridas curtas inúteis, estúpidas, injustas e perigosas. Domenicali queria o show? Belo resultado. Com muitas coisas relacionadas ao esporte!

Zabeloni: “Liberdade de mídia E Federação Internacional do Automóvel Eles sabem fazer de tudo para converter Fórmula 1 Em um programa de TV que não tem nada a ver com esportes. “A primeira bandeira vermelha (após a queda de Albon) foi completamente ridícula, a segunda (após a queda de Magnussen) foi justificada porque havia muitos destroços na pista, e a terceira foi inevitável, mas foi acompanhada pelas travessuras recentes.”

Casey Stoner: “@fia, vocês se envergonharam hoje com @F1 – que bagunça desnecessária. Por favor, lembrem-se de todos, isso é esporte primeiro e depois entretenimento, e não o contrário.”

A medida está claramente completa. Se você quiser fazer algo incrivelmente incrível, terá que aumentar sua imprevisibilidade. Se aplicarmos isto ao automobilismo, a imprevisibilidade leva a um risco aumentado.

F1: Segurança em nome do entretenimento?

lá F1 Desde 1994, fez enormes progressos no domínio da segurança. Ora, o discurso ponderado e repetido (que já foi seguido de factos e será seguido por outros) de Domingos Eles parecem estar voltados para aumentar a imprevisibilidade.

aparência O que muda durante as corridas no mesmo campeonato, e os regulamentos também, mais sprints, mais qualificação e menos treinos livres. bandeiras vermelhas, Carro de segurança, Carro de segurança virtualcomeçando parado ou sendo jogado como ingredientes malucos em um prato em constante mudança que agora é indigesto para muitos entusiastas.

Stefano Domenicali, presidente e CEO do Grupo Fórmula 1

Mas se aumentarmos a imprevisibilidade, reduzimos a segurança. Não é apenas moralmente injusto, porque em qualquer esporte é preciso ter certas regras, penalidades claras e uniformidade organizacional. Mas também intrinsecamente perigoso. Eu realmente espero que nenhum acidente grave aconteça. Contudo, nesses acontecimentos infelizes, indesejados ou mesmo desejáveis, será fácil lembrar quem “favoreceu” tudo isso. Pior ainda, por qualquer motivo.

autor: Mariano Froldi – @MarianoFroldi

as fotos: Scuderia Ferrari