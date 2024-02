Ricos e pobres, uma pensão de 1000 euros e convites para visitar a Rússia. Confissão sobre ataques de pânico: “Como Sangiovanni”

Ricos e pobres não pretendem parar por enquanto, pelo menos até que Angela Brambati, 76, e Angelo Sotgio, 78, percam a vontade de se divertir. Como dizem em entrevista a Messaggero, a dupla está definitivamente na idade da reforma, embora seja um cheque decepcionante para eles: “Comparado com o que pagamos, não é muito. Mil euros.” Depois de conquistar o 21º lugar no Festival de Sanremo, a dupla prepara-se para sair em digressão e em breve também para fazer um documentário sobre a sua carreira: “Enquanto nos divertimos, as pessoas seguem-nos e a nossa saúde apoia-nos , avançamos.” A turnê também os levará ao exterior, à Austrália e ao Canadá. Mas não à Rússia, onde é muito popular desde a década de 1970. A última apresentação em Moscou foi na frente de Medvedev quando ele era presidente do Federação Russa. Mas depois da invasão da Ucrânia, os ricos e os pobres estabeleceram limites: “Desde a guerra, convidamos várias vezes, mas nunca fomos “Amamos os russos, mas iremos apenas quando houver paz e depois de darmos um concerto primeiro em Kiev e depois em Moscou.”

Os dois aparecem sempre em público sorridentes e entusiasmados, mas também admitem que passaram por momentos complicados, como acontece com Sangiovanni, que decidiu parar aos 21 anos para recuperar a saúde. “Também tive o mesmo problema – diz Angelo Sotgio – que superei parando e com a ajuda dos meus companheiros. Era 1972, eu era jovem e tinha medo de tudo. Chamam-se ataques de pânico. Não conseguia sair do Hoje, com as redes sociais e tudo mais “Outra coisa, a pressão ficou insuportável. O Sangiovanni fez bem em parar e dizer isso. Ele é muito bom e vai ter tudo de volta.”

