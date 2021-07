Pamela D’Amico vive na Piazza del Popolo, em Roma, para o UEFA Euro 2020

ROMA – Pamela D’Amico, revigorada pelo sucesso do single “Vivo nel mondo”, conhecida por muitos insiders como a herdeira de Ornella Vanoni, graças à sua voz e repertório artístico, e que a vê interpretando peças clássicas e modernas do mundo da música italiana e brasileira, segunda-feira, 5 de julho às 19h30, ele se apresentará ao vivo em Roma, na Piazza del Popolo, no palco montado para apoiar a seleção azzurra que participa do torneio de futebol UEFA Euro 2020 com música e entretenimento.

O “Sorriso Diferente Menção Especial” foi atribuído ao vídeo “Vivo nel mondo”, rodado por Daniel Barbiero e apresentado pelo Professor Vince Tempera no Festival Internacional de Curtas-Metragens Black Silk Tulip, com este motivo: “Porque através da sua música, com a canção ‘Vivo nel mondo’, lançou um grito de alarme para sensibilizar as pessoas para um caminho de consciência para salvar o nosso planeta. Lembre-se das cores, cheiros e cheiros das praias italianas que enchem o coração. “ Em seguida, “Vivo nel mondo” foi selecionado para fechar a maratona RaiPlay dedicada ao Dia da Terra 2021 (Dia da Terra 2021) e Pamela D’Amico foi listada como Artistas para a Terra no One People One Plan, recebendo excelentes críticas no Tg2 Storie and Ray Notícias 24.

Pamela D’Amico, cantora e compositora ítalo-brasileira, nascida em 8 de dezembro, cresceu no meio do caminho entre Abruzzo e o nordeste do Brasil, na colorida Salvador da Bahia. Viveu 8 anos em Roma, tendo viajado o mundo, porque, afirma, “foi a cidade que roubou o meu coração”. Desde agosto de 2020, é autora e apresentadora de “Radio2 Brasil”, com Max de Tommasi, a partir da histórica sede na Rua Asiago 10, com a função de ponte entre os dois países, Itália e Brasil, da área musical e cultural. Foi o primeiro na Itália a propor a cantar e tocar ao vivo em estúdio em todos os episódios, em italiano e português, todo o conjunto que representou o encontro entre os dois países ao longo dos anos. Lançou recentemente o single “Vivo nel mondo” que alcançou excelentes resultados junto ao público e aos profissionais.