Conversas com Bonelli Entertainment, Dampyr e mais

Depois de ver Dampier, Encaminhamos você para avaliaçãoParticipamos de uma coletiva de imprensa com o Diretor Riccardo Cimilo, Ator Pleno, Vincenzo Sarno, Produtor Editorial e o Editor Central Sergio Bonelli. Os protagonistas do filme revelaram muitos antecedentes sobre o filme e o futuro multimídia da via Buonarroti que estamos prontos para contar a você.

Além do filme, antecedentes e curiosidade

Eles falaram sobre como foi fazer o filme. Estar localizado em Jorvolak, na Sérvia, foi a escolha óbvia. Mas incapaz de fazê-lo, o filme foi rodado quase à noite na Romênia, na Transilvânia. Muitas das cenas exigiram grandes reconstruções, especialmente a catedral que foi reconstruída em uma verdadeira mina de sal. A escolha dos atores levou muito tempo, mas a química na tela também é química entre os atores, que pareciam felizes em fazer parte do projeto. Estas são claramente condições muito boas para uma sequência. Houve muito amor e paixão de todos por trás deste filme e os resultados são claros. Sergio Bonelli nos revelou a esse respeito que a Sony, depois de assistir ao filme, decidiu distribuí-lo pelo mundo. Se um gigante como a Sony decidisse gastar em um filme italiano, algo significaria não? Então, escolher Bonelli para apostar em um jovem diretor para seu primeiro trabalho foi uma grande aposta, pois era a estreia da editora nas telonas. Mas sabemos que as apostas mais arriscadas, se vencidas, são também as mais satisfatórias e deliciosas.

projeto ambicioso

Sergio Bonelli entra em campo. Depois dos fracassos dos últimos anos em que a propriedade intelectual da editora foi vendida com resultados infelizes, buonarroti toma as rédeas e aponta a grande revolução multimídia que poderia lançar no século XXI. Como ? Dampyr é apenas o primeiro passo. O Projeto Bonelli é um projeto ambicioso que visa utilizar diferentes formatos para valorizar diferentes personalidades. Além de Dampyr de Lucca, estreia a série animada de Dragonero, voltada para o público mais jovem, coproduzida com Rai e imersa em animação. Ressaltamos que, ao mesmo tempo, as aventuras de Dragonero serão relançadas em sua segunda encarnação, depois de passar para a primeira versão grampeada. Mas não só! Bonelli faz questão de nos lembrar de Dylan Dog e da série On the Border, mas também de projetos sobre Martyn Mystere, Mister no e Tex! Em suma, Tex percorrendo os diferentes cenários, protagonista do novo tema Bonelli Entretainment, lembra-nos que existe um enorme potencial! De fato, a propriedade intelectual da editora é tão diversa que poderia constituir o mais rico e maior universo multimídia já visto. A colaboração com uma grande como a Eagle Pictures mostra que esse valor é reconhecido.

Pergunta Nerdpool

Perguntamos a Bonelli o seguinte. O projeto multimédia de Bonelli está certamente a diversificar a oferta de entretenimento do grupo, que ao fazê-lo poderá diversificar o público e seduzir. No entanto, o coração da Bonelli sempre foi e sempre será os quadrinhos, por isso perguntamos sobre suas estratégias para tornar os quadrinhos Bonelli mais atraentes no mercado externo, com atenção especial ao mercado americano. Obviamente, confirmamos que Bonelli publica há décadas no exterior com grande sucesso, especialmente nos países da ex-Iugoslávia, Turquia, Grécia, Espanha e Portugal. No entanto, este sucesso não foi alcançado em outros mercados. Então, quais são os planos de Bonelli? Obrigado pela boa pergunta e confirmação com base em nossa pergunta Bonelli nos disse coisas diferentes. Em primeiro lugar, existem acordos com vários distribuidores estrangeiros para uma melhor penetração noutros mercados. Em segundo lugar, eles nos lembraram de vários projetos que nasceram especificamente para serem mais exportáveis: K11, Il Confine, Nero. Eles também nos disseram que o objetivo também seria encontrar um compromisso entre os gostos dos mercados estrangeiros e a maneira como os quadrinhos italianos são feitos que não deveriam ser distorcidos.

Conclusões

Certamente é muito cedo para falar sobre os destinos do artista de Bonelli porque é um projeto nascente. Claro, no entanto, existem os lugares certos. Sobretudo porque Bonelli encontra as conexões internacionais certas e porque é capaz de absorver novas mentes com ideias vencedoras, uma acima de tudo Vincenzo Sarno. Durante a entrevista, sua paixão por Vincenzo veio à tona, assim como o amor da editora pelos quadrinhos, sua visão e habilidades narrativas em comparação com o grande projeto de Sergio Bonelli.