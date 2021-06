Bill Cosby, Suprema Corte da Pensilvânia anula condenação por agressão sexual – Corriere.it

do nosso repórter

Washington – Bill Cosby voltou à liberdade. A Suprema Corte da Pensilvânia anulou غت Sentença emitida em 26 de abril de 2018 Ele tinha Condenado pelo crime de agressão sexual agravada, com pena de 3 a 10 anos de prisão. O tribunal, um último recurso em todo o estado, hoje 30 de junho de 2021, aceitou o pedido do advogado de Cosby: O julgamento começou em dezembro de 2015 pelo Promotor Distrital do Condado de Montgomery, Não era justo e certo. Por duas razões. Primeiro: O procurador-geral adjunto Kevin Steele reabre uma investigação que foi encerrada há dez anos, com um acordo extrajudicial e a promessa dos juízes de não indiciar o ator. um segundo: A audiência na Câmara estava condicionada ao depoimento de outras vítimas, irrelevante, porém, do mérito da causa.

Cosby, 83 anosEle é uma das estrelas mais famosas de Hollywood dos anos 80, e durante esses três anos sempre se declarou inocente, recusando-se a participar de programas de reabilitação e, portanto, abrindo mão da possibilidade de receber prisão domiciliar. Seus problemas judiciais começam com a condenação de Andrea Constand, um ex-funcionário da Temple University na Filadélfia. Os fatos remontam a 2004. Do processo judicial surge a imagem de Cosby, o que certamente está longe da realidade Sr. Robinson, o bom homem da famíliaA vigilância e a ternura da famosa série de TV. Por anos, o ator, cantor, músico, roteirista e produtor passava as noites organizando jantares e festas em sua casa em Cheltenham, um subúrbio do norte da Filadélfia. Cosby comentou: “Sempre fui um playboy irredimível, mas não sou um estuprador.”





Naquela noite de 2004, ele armou o campo para Andrea Konstand, então com 31 anos, uma conhecida que trabalhava para o time de basquete da Temple University. Velas, fogo na lareira, algumas garrafas de conhaque. Mas a partir de agora, as versões são opostas. A mulher afirma que ela estava presaEle foi primeiro drogado e depois forçado a ter relações sexuais. O ator registrou que sim, houve relação sexual, mas com total consentimento da jovem. Andrea denunciou imediatamente o ataque, mas esse caso parece ter sido encerrado em 2005. O showman lançou um longo show em um hotel da Filadélfia. No final, seus advogados concluíram que ele não havia sido acusado de nenhum crime e o caso terminou em um acordo cujos termos foram mantidos em segredo. READ Aurora Lyon, Eros Ramazzotti se envolve: a difícil posição do cantor

Também O registro desse testemunho deveria ter sido mantido em segredo. Sinunch, dez anos depois, um juiz federal deferiu o pedido de cópia, feito pelos novos procuradores de Andrea Constand, que entretanto decidiram reabrir o processo. Em julho, o documento na primeira página do O jornal New York Times. nesse ponto Outras mulheres fizeram alegações de assédio sexual, mais ou menos pesado em Cosby. semanalmente Revista nova iorque Ele coletou 35 em uma capa particularmente bem-sucedida. Seis deles, incluindo a ex-modelo Janice Dickinson, concordaram em testemunhar no tribunal. Os promotores concluíram que Cosby era um predador em série.