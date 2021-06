Finalmente, o Club Med Resorts reabriu suas portas. Você ainda não planejou suas férias de verão? Aqui estão algumas ótimas ideias

Na Itália Conjunto Club Med Exclusive Cefalu É o resort para férias exclusivas para casais ou famílias com crianças a partir dos 8 anos; Camarina É ideal para quem tem crianças pequenas.

No Mediterrâneo, os mais procurados são estes Grigoliman (Grécia) H Da Balaya (Portugal), continue Bodrum e palm, palm (Peru). Férias na montanha também são muito populares: La Rosière, Les Arcs Panorama, os chalés do Grand Massif Samoëns Morillon e Valmorel.

No Caribe, ao alcance dos italianos, reabriu Caravelle (Guadalupe) e L.Es Boucaniers (Martinica).

Depois, novamente, no exterior, os resorts de Michès Playa Esmeralda e Punta Cana (República Dominicana), Cancun (México), Turquoise (Turks e Caicos), Seychelles, Kanye e Lovell de Vinolhu (Maldivas).

Como uma família, como um casalE a Com amigos ou sozinho: Club Med ناديCom 70 anos de experiência, hoje está mais do que nunca pronta para receber os viajantes que desejam desfrutar de férias com todo o conforto, na Itália e no mundo.

A partir da reserva. Ofertas do Club Med. Livre para modificar a sua estadia إقام Em caso de imprevistos relacionados com COVID-19, bem como termos de cancelamento flexíveis.

Todas as reservas incluem assistência médica.

Se necessário, o parceiro do Club Med, Ajuda europeiaNa verdade, cobre os custos de internação no exterior, acomodação de acompanhantes, repatriação e auxílio para despesas médicas relacionadas ao COVID-19.

O call center está sempre disponível para facilitar todos os procedimentos.

Cuide sempre do cliente.

Quanto ao restaurante, na verdade era Aumente o espaço entre as mesas (até 13h50) O horário de funcionamento do restaurante foi estendido. Por fim, os clientes podem se beneficiar de um atendimento personalizado com uma seleção mais ampla de pratos no prato.

A atmosfera também foi modificada para aumentar o entretenimento diurno e noturno. Os eventos ao vivo apresentam artistas que vão de artes visuais, circo, magia e arte de rua.

Também foram criados eventos especiais para crianças, incluindo música e outras oficinas para crianças e pais.

Até as crianças podem aproveitar plenamente as férias no Club Med.

No Miniclube As crianças serão divididas em pequenos grupos para dar toda a atenção que merecem.

Com 4 meses ou 17 anos de idade, serão oferecidas atividades adequadas à idade e alinhadas ao ambiente de cada resort, para que tenham a melhor vivência.

Como de costume, uma ampla variedade de esportes também estará disponível para jogar juntos ou em família.

Todas as equipes do Club Med (“GO e GE”) foram treinadas para implementar os procedimentos de saúde e segurança do resort. Será fornecida formação especial para cada departamento, com o apoio de parceiros especializados em hotelaria e restauração. A limpeza e desinfecção serão particularmente melhoradas em todos os nossos resorts, especialmente nas áreas de maior movimento (quartos, restaurantes, espaços de atividades, instalações para crianças, spas).

E para quem precisa monitorar e-mails de trabalho mesmo nas férias, o Club Med oferece a solução com acesso gratuito a café e wi-fi. Serviços Fácil acesso digital Permita que os hóspedes se preparem para sua estadia com antecedência e, assim, limite o tempo de espera na chegada.

O novo aplicativo de ferramentas digitais agora permite que os clientes sejam avisados ​​quando houver inscrição de quarto ou miniclube, reservem mesa em restaurantes de especialidades ou no salão gourmet e ainda se cadastrem nas atividades mais solicitadas incluídas na oferta Premium All Inclusive D Club Med.

Para garantir os mais altos padrões de segurança neste verão, o Club Med recomenda que adultos e crianças não vacinadas com 11 anos de idade ou mais se submetam a RT-PCR ou teste de antígeno antes de entrar no resort.

Aqueles que se recuperaram da Covid podem dar testemunho de sua recuperação.

E quando o feriado acabar, tudo estará à disposição para facilitar os exames necessários antes de retornar ao seu país, se houver.

Em todos os resorts, será oferecida aos clientes uma solução para fazer o teste diretamente dentro ou perto do resort, com um sistema de reserva com hora marcada.

férias com tudo incluído. Sim, porque o Club Med cuida de tudo, inventou essa fórmula em 1950. Premium All Inclusive Club Med significa escolher entre cozinha tradicional, sabores internacionais ou especialidades locais, é a possibilidade de descobrir um novo esporte ou de se aperfeiçoar em um esporte exercitado (mais de 60 atividades Matematicamente), é uma oportunidade para as crianças crescerem e se tornarem mais independentes à medida que os pais participam de suas atividades favoritas. Hoje, o desejo de viver experiências únicas é saciado com a personalização de serviços sob medida.

“Uma familia maravilhosaO Club Med oferecia serviços específicos para famílias, para passar bons momentos com crianças e pais por meio de atividades criadas especialmente para eles.

O programa está disponível nos resorts de Kamarina, La Caravelle, La Pointe Aux Canonniers, Punta Cana, Ilha Bintan, Phuket, Bali, Cancùn Yucatan e Marrakech La Palmeraie.

Você é um viajante com consciência ambiental? O Club Med criou o programa “Fico feliz em cuidarOs compromissos do Club Med incluem a certificação ambiental de todas as novas instalações do resort com a BREEAM, uma organização internacional independente de construção ambiental; e uma certificação ambiental para gestão diária de resorts com a Certificação Internacional Green Globe para Turismo Sustentável.

Reafirma o desejo de eliminar o plástico de todos os resorts do mundo até 2022, graças à política “Bye bye Plastic”. O Club Med já eliminou todos os plásticos descartáveis ​​em bares de restaurantes; continuar a combater o desperdício de alimentos; dar prioridade às compras locais sempre que possível; Apoio aos produtores localizados nas proximidades de seus resorts em parceria com a AGRISUD, a fim de promover a agricultura camponesa local e a agroecologia no entorno dos resorts.

Nos resorts não fica chato.

Gerard Blitz, fundador do Club Med, sempre praticou ioga, por isso a busca pelo bem-estar faz parte da marca há 71 anos e agora se reflete na criação da Escola de Yoga de Heberson.

O Club Med montou sua própria escola de ioga com um dos mais famosos instrutores, Heberson Oliveira. Sua escola de ioga permite que iniciantes e especialistas pratiquem este sistema conhecido e descubram novas práticas.

Módulos escola de ioga É personalizado para cada destino, de acordo com as características de cada resort e o nível de quem o pratica. Por exemplo, em Cefalù é possível experimentar o paddle yoga, uma prática de yoga verdadeiramente única que permite melhorar seu equilíbrio na água, até mesmo cursos de Yoga para bebês e Vibhava Yoga para pais e filhos em resorts familiares ou excursões de ioga em resorts. nos Alpes.

Além de praticar ioga em lugares bonitos e respeitar a natureza, toda a família pode aprender a respirar, tornar-se flexível e relaxar. A escola de ioga foi projetada para acomodar a todos e permitir que os hóspedes se desenvolvam mental e fisicamente.

Você quer comer alimentos saudáveis ​​nas férias? Também aqui o Clube oferece a solução: todos os restaurantes oferecem alternativas saudáveis: uma seleção de refeições equilibradas confeccionadas com produtos locais.

Além da ioga, existem muitas atividades que combinam o relaxamento. A maioria dos resorts possui spas com tratamentos de alta qualidade. Este ano, o Club Med estabeleceu uma nova parceria com Então, é isso, marca profissional reconhecida por suas soluções cosméticas, inovação e origem de produtos que respeitam o meio ambiente.

Abrangendo 8 resorts, incluindo Cefalù, o Med by Sothys Spa oferece um retiro sensorial único que combina natureza, beleza e cultura.

mais atlético O Club Med oferece o melhor: por exemplo no caso do tênis com escolas de todos os níveis e treinadores certificados. No entanto, há uma grande variedade de esportes aquáticos, como em Cefalù, onde você pode escolher entre uma escola de vela, com instrutores reconhecidos, e uma escola de stand-up paddleboard, onde você pode tentar sua mão em paddle board yoga, paddle board yoga ou Hobie Eclipse Stand Up pedaleira, os últimos limites do remo, sem o remo, são as pernas que empurram.

Para os exploradores, não perca um caiaque para apreciar a baía de Cefalù de seu ponto de observação mais sugestivo, o mar. E mergulho livre, com todo o equipamento necessário para dar uma vista de olhos ao fundo do Mediterrâneo.

Para quem prefere caminhar, saímos todos os dias da estância para um passeio ou passeio à descoberta dos arredores: desde um passeio em Cefalù com uma possível visita à catedral, até uma visita ao porto de Cefal ou ao mercado , ou aventure-se até Rocca e desfrute de toda a história que passou pelo castelo e pelas muralhas.

vá em frente Montanha? Nos resorts designados, você pode realizar uma infinidade de atividades, desde corrida na estrada até mountain bike e ciclismo.

A oferta também é ampla para pessoas com menos treinamento como em La Rosière, onde é possível visitar as mais belas paisagens alpinas em modo flex, e andar de e-bike.

Em família, em casal, com amigos ou sozinho, em todas as estâncias de montanha é possível percorrer longas distâncias por trilhos marcados adequados a todos os níveis, para descobrir a flora e a fauna.

Acrescente a estas aventuras momentos de convivência no seio da natureza com um piquenique ou um lanche.

O Club Med também oferece uma ampla gama de atividades de água doce, como canoagem, caiaque e velocidade na água.

Outras atividades, como escalada, passeios a cavalo, golfe e tênis também estão disponíveis.

Depois do esforço, descanse! Ar puro, ambiente calmo, tratamentos de spa e atividades relaxantes são perfeitos para recarregar as baterias.