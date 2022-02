Conhecido serviço de transmissão ao vivo que chega a 15 países europeus

Serviço de streaming conhecido HBO Max Preparando-se para chegar oficialmente em Ben 15 países europeus. A estreia acontecerá em 8 de março de 2022, mas até o final deste ano também estará disponível em outros 6 países. No entanto, parece que no momento ainda não chegará à Itália.

HBO Max está oficialmente pronto para pousar em 15 países europeus em março, mas não na Itália

O catálogo do conhecido serviço de streaming é muito rico em ótimos conteúdos multimídia, incluindo filmes e séries de TV. Como já mencionado, comece A partir de 8 de março de 2022, o conteúdo do HBO Max também estará disponível em 15 países europeus. Estes incluirão a Bósnia e Herzegovina, Bulgária, Croácia, República Checa, Hungria, Moldávia, Montenegro, Países Baixos, Macedónia do Norte, Polónia, Portugal, Roménia, Sérvia, Eslováquia e Eslovénia.

Como você pode ver, nosso país estará faltando, ou seja, a Itália. Apesar disso, parte do conteúdo multimídia do serviço ainda é visível para nós na Now TV e na Sky. Por esse motivo, não sabemos se o serviço chegará até nós no futuro.

Christina Solebackou o gerente geral da HBO Max, comentou sobre essa conquista significativa para a empresa: “HBO Max é uma nova experiência de streaming que traz o melhor em entretenimento, filmes, séries originais e programação infantil da Warner Bros., HBO, DC, Cartoon Network, Max Originals e muito mais. 15 outros países europeus em 8 de março, enquanto continuamos a disponibilizar A plataforma está em todo o continente e além.”