chi è la co-conduttrice della terza serata- Corriere.it

di Bárbara Vicentina

Chi Drusilla Foer, personagem idealizado por Gianluca Gori che staera sul palco di Sanremo. L’esordio: Senta Amedeo, lei mi fa fare la valletta. Uninferno

Elegante abito scuro, ha sceso le scale con sicurezza ed andata dritta verso il microfono iniciando a cantare senza dire nulla ad Amadeus che la accoglieva. Drusilla Foer

apparsa al Festival di Sanremo e si subito presa la scena. Venha não sono em gara? Senta coso, senta Amedeo, lei non informato: io sono una grande interprete, voglio cantare, quindeu sou ne vada ha detto al conduttore che l’ha bloccata nel mezzo della canzone.

E poi, appreso che doveva fare da co-conduttrice della terza serata, ha protestato: Un inferno, ma lei pazzo, lei mi fa tarifa la valletta. Se lo sapevo mi mettevo qualcosa di scociato, ho anche un bel koala tatuato qua, ha detto, evocando la famosa farfallina di Belen. Por poi rivolgersi al direttore di Rai1, seduto in platea: C’ Coletta? Lei non pu far niente? Nemmeno se le do dei bacini?. E através de um presente Massimo Raniericom Foer cui scambia um sguardo di intesa, da persona di teatro a persona di teatro. Michele Bravi, invece, non trattiene l’emozione: Posso dire una cosa? Sono felicissimo che sei qua. La tua presenza racconta proprio la meritocrazia. E Drusilla un po’ si commuove, gli sfiora la guancia, anche se poco prima aveva sbuffato: What quanti sono i cantanti in gara? E quanti ne abbiamo fatti? Io alle 23.30 vado a letto, sono anziana.

Invece Torna sul palco vestida do Zorro e, dietro l’ironia, il messaggio chiaro: Ho pensato di fare qualcosa di un po’ excentrico, per meter allegria – spiega a uno spaesato Amadeus -. Que anche por gentilezza, per tranquillizzare quelli che avevano paura, sai un uomo travestito. Sicch mi sono travesti. O que você quer fazer com a máscara Amadeus le chiede: Você deve spogliare completamente? Avrei delle grandi sorprese, respondendo prima che le scappi un’imprecazione, levandosi i baffi. Le battute a bruciapelo continuano con Iva Zanicchi che osserva: pi alta di me. Ha anche altre cose pi di me. Ma viene imediatamente asfaltata: S, sono colta.

Vistosa chioma argentata, classe e ironia come biglietto da visita, sofisticata, ma anche colorita, Drusilla, fattasi una certa, passe direttamente al pigiama: porge il caff ad Amadeus, chiede all'orchestra se vogliano un spago di mezzanotte, si comporta da padrona di casa. Peccato che per il suo monologo si debba frequentere proprio la fine.

Drusila, também conhecido como Gianluca Gori aveva gi conquistato la sala stampa: Dovevo essere la pi escândaloosa, ma mi pare io sia la pi normale, aveva commentato durante la carimbo de conferênciapoche ore prima di salire sul dell’Ariston in vest di co-conduttrice della palco terza serata di San Remo. L’artista nata dalla creativit del fotografia toscano Gori e negli ultimi anni si tramutata in un personaggio pop apprezzatissimo, tanto no Instagram quanto no teatro. Qualcuno, vendola condurre il festival com Amadeus gioved, si chieder Drusilla chi? E qualcuno invece, sera quella, guarder il festival solo per lei, ha riassunto Candida Morvillo, autrice di una lunga entrevista a Foer uscita sul Corriere della Sera pochi giorni prima dell’inizio del Festival.