Catherine Plumber, Quem são os ex-maridos / “Vladimiro Tuseli é o homem da minha vida”

Catarina EncanadoraNa entrevista transmitida pela Verissimo Story, ele disse a Silvia Tofanin: “Antes de conhecer Vladimiro Toselli Eu morei 10 ou 15 anos sozinho. Eu não esperava me apaixonar: quando nos conhecemos, ele parecia tão jovem, devido a 18 anos de diferença. No entanto, era um preconceito, pois me deu muito mais do que se esperaria de um homem mais maduro do que ele. Ele é um piloto portuário, ajudando os barcos a entrar ou sair dos portos. É uma tarefa muito complexa. Assim, tenho uma grande paixão pelo mar, mas não pela caça: sou contra matar qualquer animal“.

Vladimiro Toselli, concluiu Catherine Plumber, “Ele é o homem da minha vida. As coisas chegam quando precisam de acessoAté as coisas ruins. É a vida, estes são os seus testes.”. (Atualização de Alessandro Niedi)

A vida privada de Catherine Plumber, seus ex-maridos

Catarina Encanadora Ela foi casada três vezes em sua vida. A atriz é casada pela primeira vez com Fabrizio Capucci. O casal se casou quando a atriz tinha 18 anos, mas o casamento não durou muito. Alguns meses depois, Catherine Plumber E Fabrizio Capucci Eles se separaram e a atriz teve algumas desventuras envolvendo sua filha Sabrina, nascida no sindicato. Em entrevista ao Storie Italiane, Catherine Plumber revelou: “Eu peguei a garotinha e fugi. Eles não me perdoaram e apresentaram queixa. Nunca mais nos encontramos. Não consegui o que o juiz destruiu. Foi a vingança dos Capucci. A lavagem cerebral de Sabrina é o resto. Indelével. marcas.

Após o fim do relacionamento com Fabrizio Capucci, Catherine Spaak se relacionou romanticamente com Johnny Dorelei e de sua união nasceu Gabriel Guede. O casamento deles foi celebrado em 1972 e durou seis anos: Link também foi particularmente tempestuoso devido à sua relutância em deixá-la trabalhar. Apesar disso, os dois permaneceram em boas condições, principalmente pelo amor ao filho. Depois que esse relacionamento também terminou, ele se casou com o encanador Daniel Ray, um conhecido arquiteto em 1993, e se divorciou dele em 2010.

Catherine Plumber e casamento com Vladimiro Toselli

Três anos após sua separação de Danielle Ray, Catherine Plumber se apaixonou novamente e se casou em 2013 em Eris, na Sicília, com Vladimiro Toselli, um ex-capitão de navio que era 18 anos mais novo que a atriz. A diferença de idade certamente não impediu o florescimento de um romance intenso e apaixonado. O amor viveu fora dos holofotes mesmo que os dois se separassem em 2019. Kathryn Spaak deu uma entrevista ao Today Is Another Day e anunciou: “Eu tenho uma liberdade que não estou pronto para desistir.”

A atriz depois de quatro casamentos finalmente conseguiu encontrar seu equilíbrio sozinha: “É um momento da minha vida em que me sinto muito feliz. Depois da doença, reorganizei minhas prioridades e dei às coisas o valor certo. Primeiro eu, finalmente.” Catherine Plumber tem dois filhos. Estamos falando aqui de Sabrina Capucci, nascida de seu casamento com o ator Fabrizio que terminou logo após seu nascimento, e Gabrielle Guede, nascida de seu casamento com Johnny Dorelei. Até agora, parece que a filha mais velha de um encanador é uma famosa atriz de teatro, enquanto seu segundo filho é um conhecido produtor e diretor de teatro.

