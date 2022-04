Expolevante Em Bari, a volta é um sucesso instantâneo: longas filas na entrada. Veja como chegar à galeria

Doze anos depois, a Expolevante está de volta e imediatamente um sucesso. As longas filas que se formaram em frente à entrada da Fiera del Levante na manhã de 23 de abril para entrar na área testemunham o amor dos moradores de Bari por este evento histórico de primavera dedicado ao lazer. A exposição promovida pela Nuova Fiera del Levante terminará na segunda-feira, 25 de abril: vai dos esportes aos hobbies, da arquitetura ao mobiliário de exterior, dos animais à música.



Longa fila na entrada da Expolevante

Abriga o Nouveau Pavilion Externa, um salão dedicado ao mobiliário de exterior que inclui também o Externa Garden (Pavilhão n.º 19), em torno da horticultura e horticultura. Na seção “Conheça externa”, que acontece em uma grande instalação em forma de fé, profissionais do mundo da engenharia participam de palestras, oficinas, apresentações e exposições, que também são promovidas com o Politécnico. Pela manhã, Mario Cucinella e Irina Chun são convidados, enquanto à tarde, a partir das 16h, Stefano Boeri.

Há também pavilhões dedicados a hobbies, 94, e um para esportes, 90. Os fãs de carros e motos antigos não podem deixar de visitar o Pavilhão 96, enquanto no Pavilhão 71 o foco é a mobilidade sustentável. Hoje, 23 de abril, no estande 20, abriu o show de animais “My Wonderful Favorite” com uma exposição, uma parte educativa e outra de entretenimento, e na mesma estrutura o “Unveiling of Japan”, um desfile de eventos e iniciativas no Sol Nascente, também está programado. Nos blocos 47 Oeste e 71, haverá DJ sets e foi montada uma área circular na Suite 168 e uma pista de kart no bloco 47 Oeste.

Bari, se deteriorando na feira às vésperas da Expolevante: pavilhões em ruínas, abandono, aterro a céu aberto por Gennaro Totorizo 20 de abril de 2022



Para entrar na feira – das 10 às 22 – você deve fazer a entrada leste na orla Starita ou a entrada do plantio na viale Vittorio Emanuele Orlando. Os bilhetes (comprados online no site expolevante.it ou nas entradas) custam três euros, sendo gratuitos para menores de dez anos, pessoas com deficiência igual ou superior a 80 por cento e pessoas que cheguem de bicicleta (da entrada da agricultura) , entre outras coisas. Amtab ativou estacionamentos na Via di Maratona, Wall Edilizia, via Bellini, via portuguesa na área Madonna della Rena, via Bisignani na área do mercado, Viale Orlando e Corso Vittorio Veneto via coplanar a um custo de € 3 (taxa diária individual) e na Via Verde, piscinas municipais e cross-portuguesas na antiga zona de ténis ao preço de 5 euros.