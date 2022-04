Ladies’ Paradise 6 25 de abril de 2022: Episódio

Prévia de Ladies’ Paradise 6 25 de abril de 2022

Paraíso das Mulheres 6 Em 25 de abril de 2022 ir ao ar No Rai 1 às 15:55 Na primeira execução, sujeito a alterações de horário. Alternativamente, você pode assistir em Ray Play Ao vivo e sob demanda depois.

Abaixo você encontrará prévias de Paraíso das Mulheres 6 A partir de 25 de abril de 2022!

Ladies’ Paradise 6 Episódio 156 Trama

Leia após o anúncio

jóia Ela é uma garota que mostrou muitos rostos diferentes desde que chegou a Milão. Ela é uma designer, ela conhece suas coisas e sua pele parece bem dura. No entanto, ele também é capaz de se emocionar e … se apaixonar, como ele mostra a história com Marco. Agora que Zanta descobriu a relação entre Stefania e ele ex-namorado, fique à vontade para enfrentar a irmã. Ele tira as unhas e as corta com uma promessa: Stefania Ele vai pagar pelo que fez.

Os médicos decidem que Beatriz Ela pode sair do hospital para a grande alegria de quem a ama. Desde que saí do hospital, Vittorio Ele a oferece para ficar com ele por um tempo.

Armando e Inês Eles se amam e passam o máximo de tempo possível juntos. Ultimamente eles estão cuidando do bebê Irenefilha de EU. A garotinha, recebendo a atenção dos cônjuges, torna-se cada vez mais apaixonada pelo paraíso da costura. Ela é a esposa de sua avó.

A América é um horizonte cheio de possibilidades veganoAnunciando que havia encontrado um emprego no exterior. Afinal, partir também seria uma excelente solução para suas aflições amorosas. Enquanto isso, através de suas comunicações sobre o trabalho, ele está se vingando Adelaide.

Leia após o anúncio

Ludovica aprenda Marcelo Ele deixou o clube. Quais são as consequências dessa escolha?

jóia Ele executa seu plano de vingança. No concreto que você lança Stefania Você enfrenta uma encruzilhada que parece chantagem. Colombo está em posição de escolher salvar sua mãe Glória ou sua relação com Marco.