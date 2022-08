Gigi Prueti, como ele morreu? / Médico: “Uma complicação de manchas, eu lembro disso..”

como ele morreu Gigi Prueti? O radiologista que o acompanhou em seus últimos anos disse que o quadro clínico do ator romeno se complicou seriamente no último período. “As coisas pioraram muito nos últimos dias. O problema de um coração não funcionar bem cria um desequilíbrio em todo o resto, dando lugar a doenças de múltiplos órgãos”. No momento em que o médico fez a tomografia, Pruity ainda estava brilhando “Mas houve tantas complicaçõesO médico continuou. “Ainda me lembro dele alguns anos atrás, quando ganhamos uma taça com o time de futebol e fomos comemorar em seu restaurante favorito.”

Gigi Proietti/The Battle Horses nos lembra que “o riso ajuda a viver”

Gigi Prueti morre de problemas cardíacos

Gigi Prueti Está desaparecido há quase dois anos. Era 2 de novembro de 2020 quando o famoso ator romeno morreu por causa de alguns Complicações cardíacas. O humorista permaneceu por algum tempo em um hospital da capital, após algumas complicações cardíacas graves que pioraram repentinamente sua saúde. O médico que o acompanhava declarou que Gigi Prueti nunca esteve ansioso ou preocupado, nem mesmo nos momentos mais difíceis de sua batalha. Quando fiz o tac, ele foi sarcástico sobre sua condição: ‘Como faço? Ei fazer? ‘. Nunca me senti ansioso ou ansioso. Sempre foi eleEle disse a Adnkronos.

Carlotta e Susanna, filhas de Gigi Prueti / ‘Ensine-nos a não ser afetados’

Como Gigi Prueti morreu? O médico que o tratou: “Houve muitas complicações”

“Ele está gravemente doente com doença cardíaca há anos e quando chegou aqui estava em uma condição preocupante. Mesmo há vários anos, por motivos semelhantes, ele foi levado ao hospital, mas desta vez é diferente “ Médico projeto. Complicações cardíacasPortanto, a saúde do ator romeno, que já havia sido submetido a uma cirurgia na aorta, piorou significativa e repentinamente. Tentei o processo novamente em 2020, mas infelizmente falhou. “O problema de um coração não funcionar bem cria um desequilíbrio em todo o resto, dando lugar a doenças de múltiplos órgãos. Fiz uma tomografia computadorizada onde ainda estava brilhante, mas houve muitas complicações”, disse. A amarga entrada do médico após a morte do comediante capitolino.

Leia também:

Sagita Alter, Camarada Gigi Prueti / “O Gol Mais Bonito, Nossa Família”

© Reprodução reservada