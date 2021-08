WWE: O novo filme Funko Pop do diretor Bray Wyatt foi lançado, parceiros de negócios hesitam em despedi-lo

eu funko pop Eles são bonecos de vinil que tiveram sucesso na difícil tarefa de abrir caminho entre a competição e entrar nos corações (e lares) de muitos fãs do gênero. A empresa americana de brinquedos lançou o primeiro Funko Pop em 2010, mas demorou até 2014 para ver um da marca. WWE (Il primo funko pop WWE fu John Cena)

Novidade Funko Pop de Bray Wyatt

Pop of. Acordo de Criação e Comércio Branco Já estava assinado antes de ele sair WWEPor isso, sua nova versão dos bonecos de Natal já pode ser encontrada nas prateleiras das lojas afiliadas. Não foi possível encontrar informações sobre os varejistas italianos, pois nos Estados Unidos esta estatueta é exclusiva da rede varejista Walmart.

Preço e recursos do Funko Pop

preço funko popSe você conseguir encontrar um, custa US $ 13 nas lojas; Enquanto estão no Ebay, os varejistas privados já subiram para US $ 40. As características principais desta pequena figura são de dois tipos: brilha no escuro (por isso brilha no escuro) e ele tem, em pleno espírito natalício, um pequeno chapéu de Pai Natal na cabeça. Supostamente, o preço pop pode subir muito rapidamente durante as férias de inverno, razão pela qual pode ser um excelente presente para dar ou até mesmo um investimento, talvez para revender a um preço superior ao que você comprou.

Os terceiros ficaram surpresos ao atirar em Wyatt

Todas as empresas com as quais trabalhamos e com as quais cooperamos WWE, Fiquei surpreso com sua demissão, devido ao enorme potencial econômico que a marca possui Branco Eu tinha tido. Na verdade, a questãofunko pop“É um excelente exemplo de como fazer Branco Ainda é muito procurado pelos amantes da disciplina.