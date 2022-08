Deejay no palco, noite de San Lorenzo, no palco por Ariete, Gaia e Mecna + Coco Events em Rimini

O palco Deejay On está entrando na semana mais quente do verão com três datas se aproximando de 15 de agosto.





O primeiro é Quarta-feira 10 Que verá 4 convidados especiais no palco: ÁriesE a JayaE a Makna + Coco.





Para aqueles que não estão familiarizados com eles (por razões de idade), eles estão entre os cantores mais populares de antes da Geração Z, e eles já chegaram às paradas e despejaram números incompreensíveis para algum tempo.





Áries É o nome artístico de Ariana del Giaccio, ela já tem singles de muito sucesso em seu crédito que refletem toda uma geração. No ano passado ela lançou seu álbum de estreia, Specchio, que foi indicado entre os finalistas do Targhe Tenco como Melhor Obra de Estreia, e nos últimos meses voltou às rádios com o single. tudo com você) E lembramos que uma de suas peças, noite passadaescrita para a trilha sonora da série Netflix “O Verão “. Gianna Nannini apelidou-a de “Sua Herdeira”, confirmando a presença de um talento entre os mais promissores, que este verão está a recolher ao vivo e esgotado.





Outra campeã de voz feminina da noite é Jaya: Lançada por Amici, a vimos entre os grandes nomes em Sanremo 2021 e como convidada em 2022: A encontramos no palco em Riccione com as músicas de seu último álbum, Almauma mistura de escrita portuguesa e italiana, nas palavras, no canto.





podemos Ele é um dos intérpretes mais importantes da cena do rap italiano, cujo primeiro álbum single data de 2012, e recentemente cantou em pares, entre outros, com Francesca Michelin e Sangovanni, e este verão vê-lo em turnê com Coco E o álbum bromance. Criado em conjunto por dois rappers e artistas de hip-hop, o álbum também dá título a uma turnê de grande sucesso: anunciar o single o mais bonitoem homenagem ao hit dos anos 90, You’re the Most Beautiful in the World de Raff, que abriu a edição de 2022 do Deejay On Stage.





No palco da Piazzale Roma, os participantes da competição também continuam a se apresentar todas as noites, além de sessões de treinamento durante o dia tocar DJTodos com entrada gratuita e reservável no app Technogym.









A partir de8 de agosto A Rádio m2o também está ao vivo todos os dias com as melhores danças urbanas e seus derivados, hip hop, latin, house, para complementar a oferta musical e de entretenimento que vai assim ao encontro de diferentes objetivos e da totalidade de milhões de ouvintes. As transmissões adicionadas à programação diária do Aquafàn são feitas por HillaryE a A vitória de HydeE a David RizziE a grudarE a Marilyn.