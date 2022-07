Mais espaço para Giovannino nos novos episódios

As filmagens da nova temporada do sucesso Canale 5, produzida por Maria De Filippi, recomeçaram

Tu si que vales Agora está confirmado na programação de TV de outono do Canale 5. Um lote de sábado à noite também foi confirmado pela empresa para 2022 e a nova versão será lançada oficialmente depois disso. Sábado 17 de setembro. A equipe vencedora não muda, e Maria De Filippi – que produz o show com sua produtora Fascino – confirmou que será apresentadora e jurados, mas com uma adição especial.

Na verdade, em cima de Tu si que vales vamos encontrá-la novamente Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. No júri estão os mesmos De Filippi, Jerry Scotti, Rudy Zerbe, Teo Mamukari e Sabrina Ferrelli. Você não vai perder Julia Stabel, a dançarina que Amici atirou, nos bastidores e na frente dela.

Como você sabe o blog da TV, no entanto, em Novos episódios de Tu si que vales Haverá outro herói: Giovannino. A verificadora Sabrina Ferilli deixou sua marca e De Filippi decidiu reservar mais espaço para esse personagem em cada episódio.

Uma opção que satisfaz os fiéis com certeza Público Tu si que valesque é apreciado por Giovannino desde que ingressou no Mediaset Studio.

Quem é Giovannino di Tu si que vales

Escondido sob o manto de Giovannino O comediante e ator napolitano de 26 anos Giovanni Iovini. Tendo iniciado a sua carreira como animador em aldeamentos turísticos, aproximou-se do mundo do cinema e, portanto, do mundo da televisão: antes Você é sim Q FalezDe fato, ele estrelou a terceira temporada de Gomorra.

Canale 5 aparentemente teve Maria de Filippi, Jerry Scotti, Rudy Zerbe e Teo Mamukari para entregar as melhores performances. A popularidade de Giovannino. Um Tu si que vales para menino tem a tarefa de irritar e provocar Sabrina Ferilli com inúmeras brigas, e fazer piadas hilárias, com o único objetivo, é claro, de fazer o público rir.

o sujeito Muito ativo nas redes sociais: Tanto no Instagram com o perfil Giovannino_ufficiale como no Tiktok:giovannino_ufficiale onde publica inúmeras piadas e vídeos hilariantes, incluindo os da atriz romena. Ele também apareceu no ano passado em um episódio de Amici.