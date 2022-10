Toda a verdade sobre o caso de Pamela Prati e Mark Caltagirone – Big Brother VIP

A showgirl diz que conheceu Mark Caltagirone há quatro anos através de seus “amigos” que acabaram sendo fraudadores. Exatamente neste caso, em um período muito difícil para ela, seus amigos lhe contaram que essa pessoa lhe disse que a seguia e que gostava muito dela. “Eles me disseram que seríamos perfeitos juntos”. Pamela conta ainda que – paga por essas pessoas – ela enviou uma mensagem para Mark no Instagram escrevendo a conhecida frase “Feliz Primavera”.

Pamela diz que acreditou na existência dele mesmo sem nunca tê-lo conhecido porque Marcos – segundo suas histórias – foi testemunha de justiça e não pôde se apresentar por questões de segurança: Escrevíamos um para o outro vinte e quatro horas por dia..

“Ele me fez sentir viva, e eu estava sempre no telefone com ele” Pamela continua, acrescentando detalhes amargos: “Isso sempre me fez sentir culpado.” Ele continua falando sobre o ciúme excessivo que se tornou estressante com o tempo.

Até Alfonso – assim como Pamela – conta ter sido vítima de golpe semelhante e que alertou a showgirl sobre isso: “Achei que você estava errado” Ele comenta explicando seus motivos para optar por não ouvir o maestro.

A história da showgirl continua, desde o aniversário de Sebastian comemorado em reclusão até falar da chegada de Rebeca, a segunda filha adotada por Pamela e Mark.

“Para mim eles estavam lá, eu não tirava sarro do público, eles tiravam sarro de mim” explica Pâmela.

Para Pamela, não foi nada fácil lidar com o caos midiático gerado quando essa história e todas as suas ramificações chegaram ao noticiário: “Eu queria cometer suicídio, eles gostam de ver as pessoas destruídas.” Ele diz falando sobre golpistas.