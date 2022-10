Grottino em Gualdo Cattaneo, entre espiritualidade, beleza e gula

ein Edifício medieval com vista para a torre do sino em Igreja medieval da vila de Gualdo Cattaneo (R) Recuperados do abandono agora casas Restaurante Il Grottino Com o resort de quatro quartos adjacente. Uma restauração respeitável transformou o que era um pároco da igreja na Piazza Beto Ugolino em um lugar de bom gosto e hospitalidade, em uma atmosfera calorosa e acolhedora em pleno estilo da Úmbria. Foi assim que dois empresários romenos imaginaram Giorgiana Ghedi e Rafael Tomaino, quando se depararam com aquela vila toda de pedra, charmosa e silenciosa. Não foi fácil trazê-lo de volta à vida e torná-lo um ponto de desembarque para convidados especiais, enquanto participava de um projeto abrangente e abrangente para a comunidade e artesãos locais.

Restaurante Il Grottino com resort adjacente de quatro quartos

Uma aldeia de origem lombarda

Gualdo Cattaneo fica em uma rocha com vista para Foligno e o vale do córrego Puglia até Montefalco, lar do Sagrantino e uma joia artística de afrescos de Benozzo Gozzoli na Igreja de San Francesco. Mas a vista se estende ao Parque Nacional Sibillini entre vinhedos e olivais.

para A origem da aldeia lombarda Tem uma história antiga e, devido à sua posição militar estratégica, esteve muitas vezes no centro de alternância de conflitos e dominações entre os senhores de Foligno e Spoleto. Eu testemunho isso Muitos castelos em sua rede defensivaUm verdadeiro museu a céu aberto. Dominada por uma fortaleza do século XV, é tão rica em testemunhos de fé quanto as igrejas de Sant’Agostino e Sant’Andrea. De “il Grottino” eles podem começar Muitos itinerários E aos hóspedes de Giorgiana e Raffaele não faltam sugestões e endereços para conhecer a terra de São Francisco com sugestões personalizadas, como andar de bicicleta, cavalgar pelas ruas de Sagrantino e mergulhar na folhagem outonal das florestas circundantes. O nome geográfico Gualdo é derivado de “pai” (floresta, madeira) e Cattaneo de “Captaneorum” (capitães, senhores a serviço do rei).

Beleza e hospitalidade a 36 graus

“Este projeto nasceu como um desafio – como dizem os seus proprietários – para descobrir que um Gualdo Cattaneo, um lugar encantador e lindo, nenhuma atividade foi capaz de acolher e proporcionar um show de degustação de alto nível. Nosso objetivo é revitalizar esta maravilhosa vila, tornando-a um destino para uma noite de diversão para os visitantes locais e um lugar para se apaixonar pelos turistas. Fazemos nossos clientes viverem Experiência de beleza 360 grausDesde a estadia nos nossos quartos, passando pelos aperitivos, até ao jantar com sugestões da cozinha e grill. Queremos que a vida reviva esses becos. Por isso, às sextas e sábados também oferecemos entretenimento musical aberto a todos, com apresentações de jazz ao vivo, das quais a Umbria é uma das favoritas. Apesar do período difícil que a epidemia acaba de passar, que nos limitou muito, podemos dizer que nosso projeto foi entendido e que não faltaram respostas. Um sinal de que estávamos na direção certa, decidimos ir.”

braseiro sempre ligado

Ao entrar no “Il Grottino” sente-se imediatamente rodeado por um ambiente calmo e descontraído e é atraído pelo calor da grande lareira de ferro sempre acesa. É curado por um comerciante, o Bracierista Damiano Morici, que é alimentado com madeiras diferentes dependendo da quantidade atribuída à grelha. Acima de tudo, a carne requer atenção especial e constante dependendo da qualidade e do corte.

Marco Micucci na cozinha

A sala é liderada por Louisa Minrath, que lidera uma pequena equipe de jovens interessados ​​no serviço de detalhes. Na cozinha está um chef de longa data que tem muita experiência mesmo no exterior, Marco Micucci, um verdadeiro peruano que fez da comida sua paixão Que realizou o sonho de voltar para casa. O filho da Arte, sempre engajado atrás da lareira, deixa sua veia criativa e dinamismo para se expressar em uma proposta que combina as tradições da Úmbria com o desejo de renovação, olhando também para além das fronteiras territoriais em busca da excelência. O cardápio oferece pratos concretos, Com sabores intensos e reconhecíveis, elaborados com ingredientes cuidadosamente selecionados pelos fornecedores locais, como os legumes de Canara, famosos pela sua doce cebola branca, as leguminosas para sopa ou a inevitável trufa negra, um recurso precioso para a madeira local e também encontrado noutras variedades sazonais . Luisa de cada produção tem o prazer de explicar a origem e o método artesanal de processamento e transformação. Desde petiscos como a tábua de carnes de Torre Brado, de Giano dell’Umbria, especialista na criação de porcos em estado semi-selvagem, a tarte de batata com creme de parmesão e trufas negras de Nórcia, aos ‘ovos recheados de trufas’, preparados por cozimento duplo e servido em uma panela de cobre. . Passamos então aos primeiros pratos, onde a sazonalidade é o herói em pratos como o Maltagliati feito com farinha de trigo e cânhamo com peito de javali vermelho, ou o Canestrelli com cogumelos porcini, com creme de cabra, chalotas crocantes e nozes crocantes, feito com massas recheadas, provenientes da La Spiga Pasta Factory em Santa Maria degli Angeli, uma realidade local em colaboração contínua com a Grotino Kitchen. entre segundos, fortaleza da gastronomia regionalo porco Abrachato triunfa com o Sagrantino com crocante de bacon: bifes, temperados com farinha e cozidos em azeite, são misturados com o famoso vinho Montefalco e deixados a reduzir até obter um molho bem espesso guarnecido com crocante de folhas de bacon.

A inspiração e vontade do chef de oferecer aos clientes uma oferta diversificada, faz com que a ementa não falte um prato como o coração de bacalhau à portuguesa, com pão panko, pérolas de manga e molho de iogurte: peixe, de Jolanda De Col, adoçado e depois passado ovos, farinha e lascas de pão. As pérolas de manga conferem doçura em contraste com o saboroso bacalhau e também têm um sabor azedo que ajuda a limpar o paladar, juntamente com um molho de iogurte que ajuda a adicionar um toque de acidez.

A carne grelhada é irresistível

A carne grelhada é irresistível, às vezes temperado com uma fórmula preparada pelo chef, e deixado alguns minutos na lenha para os sucos assentarem antes de servir. Mas mesmo antes disso, é o amadurecimento que também dura 60/70 dias é o que o torna tão especial. Provém de fazendas da Úmbria, mas também há uma seleção internacional como a Manzetta Prussiana de Jolanda De Colò, um bezerro com menos de 30 meses, de sabor delicado, mas distinto, criado entre a Alemanha e a Polônia, encontrado em diferentes cortes. Do cuberoll cortado, à costela até o florentino. Depois, há a vaca Starj, criada na Europa Oriental: vacas adultas com cerca de 5 anos que dão carne com sabor mais intenso com marmoreio médio e maior teor de gordura.

Mais uma vez, não falta costela galega da Espanha, filé irlandês e bife tomahawk ao lado do original scotadetto da Úmbria, também reforçado com churrasco.

Marco Micucci

Emocionante menu degustação

uma menu degustação Dos quais as ofertas mais emocionantes podem ser ovos trufados, torta de fígado de galinha com ricota e torta de trufas, pão de nozes e chocolate preto, canstrelli com cogumelos porcini com creme de cabra, cebolinha crocante e nozes, farinha de trigo sarraceno Maltagliati e cânhamo com porco selvagem vermelho, peito de pombo recheado Com anis e castanhas, sobre uma pitada de polenta frita e costela de boi prussiana assada. Entre as sobremesas, grandes clássicos da casa: o imperdível Tiramisù del Grottino e a caixa de pastéis curtos, com pêra e canela em creme inglês quente.

A opinião de Luisa Minrath dita a lei das combinaçõesque também é sommelier e tem sempre todo o gosto em contar tudo o que a garrafa contém, desde a vinha ao processo de vinificação sem descurar o fator humano, porque muitas vezes a escolha recai sobre pequenos produtores ou adegas familiares.

Simplicidade e sobriedade nos quartos

Para aceder aos quartos e usufruir de uma hospitalidade acolhedora e discreta, basta subir a escada exterior do edifício. ninguém Alegar Elegância mas simplicidade e sobriedade no mobiliário. Os quartos (meu marido, um triplo e um quádruplo em dois níveis) que dão a oportunidade de ficar e experimentar dias de relaxamento. A área comum é uma confortável sala de leitura. A paisagem que se admira das janelas parte do coração da aldeia e abre-se para as colinas circundantes e convida a descobrir esta região, conhecida como o coração verde da Itália, mística e surpreendente, num caminho articulado entre espiritualidade, beleza e gula.

Il Grottino – Hosteria e Residência

Praça Beto Ugolino 5-06035 Gualdo Cattaneo (Pg)

Telefone 0742 760228