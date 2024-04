Filmes para assistir no sábado, 6 de abril, no horário nobre

Esta noite na TV, sábado, 6 de abril de 2024: Descubra o que ver na TV hoje com nosso guia de TV completo com os melhores filmes do horário nobre na Rai, Mediaset e em todos os principais canais de TV aberta.

Que filmes há para assistir na TV esta noite? Aqui está o nosso Guia de TV completo com os melhores filmes Vai ao ar hoje à noite, sábado, 6 de abril de 2024, em horário nobre nos principais canais abertos de TV, com enredos, atores e trailers.

Se você não está com vontade de assistir a um filme, mas prefere assistir a um filme Plano Para entretenimento ou estudo aprofundado, um Series Ou um imaginário para Boa noite na TV, Então nós o encaminhamos para o nosso país Guia de TV: Programas e séries para assistir na TV na noite de sábado, 6 de abril de 2024. Todos os filmes vão ao ar no horário nobre da televisão hoje à noite: sábado, 6 de abril de 2024 Situação – Descubra a verdade (Drama, Suspense) no ar 21h na Iris TV É um filme dirigido por Kevin MacDonald, estrelado por Russell Crowe, Ben Affleck, Robin Wright, Helen Mirren, Rachel McAdams, Wendy McKenna, Katie Mixon, Jeff Daniels, Maria Thayer, Viola Davis e Jason Bateman. State of Play – Descubra a verdade: Trailer do filme com Russell Crowe, Ben Affleck e Rachel McAdams

(Crime) ao vivo , um filme escrito por Dwight H. Little, com Steven Seagal, Jeffrey Anderson Gunter, Wallace Basil, Earl Bowen, Gary Carlos Cervantes, Elizabeth Gracen, Terry Ivins, Al Israel, Danielle Harris, Tracy Burch, Nick Corello, Leslie Danon e Tony DiBenedetto. Richard Del Monte, Tom Duggan, Victor Romero-Evans e Kevin Dunn. Tudo tudo nada (Comédia) no ar Às 21h10 no Rai Film Channel filme de Giulio Manfredonia, com Antonio Albanese, Paolo Villaggio, Nicola Reninese, Fabrizio Bentivoglio, Lunetta Savino, Lorenza Indovina, Vito, Tico Cilio, Bob Messini, Luigi Maria Burano, Davide Giordano, Maria Rosaria Russo e Alfonso Postiglione. Tudo Tudo Nada: O trailer oficial do filme

(Drama, Romance) no ar filme escrito por Marco Serafini, com Isabella Krieger, Max Woelke, Walter Cree, Jacob Philipp Graf, Julie Bisgood, Russell Floyd, Eva Verena Müller, Ceylan Baxter, Harald Schmidt, Nathalie Ogle e Daniel Pilz. Máquina de matar ruim (Comédia, Drama) no ar 21h10 no Ray Storia filme dirigido por Roberto Rossellini, estrelado por Giovanni Amato, Clara Bendi, Marilyn Puffard, Camillo Bonani, Pietro Carloni, John Valletta, Giacomo Fioria, Aldo Giuffre, Aldo Nanni, Gennaro Pisano, Helen Tubbs, William Tubbs e Gaio Visconti.

(Comédia) no ar , um filme de Harold Ramis, estrelado por Chevy Chase, Beverly D'Angelo, Imogene Coca, Randy Quaid, Anthony Michael Hall, Dana Baron, Eddie Bracken, Brian Doyle Murray, Miriam Flynn, James Keach, Eugene Levy, Frank McRae e John. doces. A coisa (Terror) no ar Às 21h15 na Itália 2 um filme escrito por Matthias van Heijningen Jr., estrelado por Mary Elizabeth Winstead, Joel Edgerton, Eric Christian Olsen, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Ulrich Thomsen, Jonathan Walker, Stig Henrik Hoff, Kim Papps, Trond Espen Sime e Jürgen Langel. Coisa: O trailer italiano do filme

(erótico) no ar , filme dirigido por Tinto Brass, com Stefania Sandrelli, Frank Finelli, Franco Branciarolli, Maria Grazia Bon, Armando Mara, Barbara Copesti, Gino Cavalieri, Iolo Capretta, Piero Bortolozzi, Ricci Tognazzi, Ugo Tognazzi, Arnaldo Momo, Giovanni Michelagnoli, Marina Cechetelli. Gianfranco Polo, Millie Cornaldi, Maria Pia Colonello, Luciano Croato, Luciano Gasperi e Edgardo Fogagnoli. Devolver lixo (Comédia, Crime) no ar Às 21h15 no Cine34 , filme dirigido por Carlo Vanzina, com Claudio Amendola, Enzo Salvi, Elisabetta Rocchetti, Gianni Baresi, Paolo Triestino, Gabriella Lapatti, Alessandro Di Carlo, Roberto Brunetti, Mariano D'Angelo, Andrea Pironi, Rene L. Nguyen Dung, Lucy Yen Yu. Hong, Pedlo Cerchiai, Anna Tognetti-Stuart, Darko Maric, Luis Molteni, Sandro Gianni e Caspar Caparone.

(Animação, ação, aventura) no ar filme dirigido por Jennifer Yeoh e Alessandro Carloni, com vozes originais de Jack Black, Bryan Cranston, Angelina Jolie, Seth Rogen, Dustin Hoffman, Jackie Chan, Lucy Liu, J. K. Simmons, Kate Hudson, James Hong, David Cross e Randall Duk Kim, e as vozes italianas Fabio Volo, Francesco Verano, Paolo Marchese, Roberto Dragetti, Francesca Fiorentini e Angelo Maggi. Homem em chamas – fogo de vingança (Ação, suspense) no ar Às 21h20 no Al Rai Canal 4 filme de Tony Scott, estrelado por Denzel Washington, Christopher Walken, Dakota Fanning, Radha Mitchell, Marc Anthony, Rachel Ticotin, Giancarlo Giannini, Mickey Rourke, Jesus Ochoa, Angelina Pelaez, Gustavo Sanchez Parra, Jiro Camilo e Rosa Maria Hernandez. Man on Fire – O Fogo da Vingança: Trailer Oficial – HD

(CV) no ar filme de Roberto Faenza, com Laura Morante, Federico Cesare, Rosa Diletta Rossi, Giorgio Marchesi, Mariano Regello, Gianluca Bottoni, Sofia D'Elia, Luca Cessa, Alessandro Villa, Francesca Biggio e Ludovico Soccio. A incrível vida de Timothy Green (Comédia, Drama, Fantasia) no ar Às 21h20 na TV 2000 É um filme dirigido por Peter Hedges, estrelado por Jennifer Garner, Joel Edgerton, CJ Adams, Common, Ron Livingston, Dianne Wiest, Rosemary DeWitt, M. Emmett Walsh, Louis Smith, Michael Arden, Karan Kendrick, Rhoda Griffis e Odeya Rush. . A incrível vida de Timothy Green: trailer oficial do filme em italiano – HD

