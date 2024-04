Grande show de carnaval

metweb

Euforia portuguesa e ambiente animado Carnaval. Haverá lindos dias pela frente PortugalÉ um país conhecido mundialmente pela autenticidade das suas celebrações. Tudo em nome de um entusiasmo contagiante, fruto do triunfo da dança, das luzes, dos sons e da música. Existem dois lugares em particular onde as tradições estão fortemente enraizadas: Madeira – Conhecida por todos como a casa de Cristiano Ronaldo – e PareceUma bela cidade a meia hora de Lisboa. As celebrações duram cinco dias e são um sinal tangível do apego dos portugueses a esta celebração que diz respeito a todos, jovens e idosos.

Madeira – É sem dúvida uma das festas mais esperadas e sentidas da região. O Carnaval começa oficialmente na sexta-feira antes da Semana do Carnaval e termina na Terça-Feira Gorda. O clima é lindo e contagiante em toda a ilha. Despertar para moradores e turistas Funchal Caracteriza-se pelos atrativos sons das bandas filarmônicas e apresentações carnavalescas. Há verdadeira magia no ar: o centro é muito animado e as celebrações prolongam-se até altas horas da noite com atuações na Praça do Município. O sábado é dedicado Uma grande procissão metafórica: Depois de um passeio pela cidade, o cortejo reúne-se na Praça do Município. Os cinco dias mágicos da Madeira terminam na terça-feira de carnaval, dia em que o Funchal transborda emoção e entusiasmo. Começa no início da tarde com os palhaços como campeões: um desfile que conquistou a admiração de milhares de olhares e é uma verdadeira declaração da diversão conhecida como “Procissão caóticaNeste contexto festivo prevalecem as luzes e a música típicas, lembrando-nos o quão protegida e valiosa é esta tradição em cada esquina.

sesimbra – Também aqui a atmosfera é bastante contagiosa. Embora tenha havido uma tradição enraizada na Madeira ao longo dos tempos, por aqui o Carnaval é algo firmemente enraizado no tecido social da cidade. Na verdade, o carnaval aqui é mais do que uma festa. Há uma grande participação de toda a comunidade, especialmente de centenas de crianças, que também participam em sessões dedicadas às tradições das máscaras. E são os pequenos que iniciam as comemorações. Hoje em dia Sesimbra é uma emocionante mistura de danças, competições e o inevitável samba. Estão todos juntos para uma grande festa: cidadãos, turistas, escolas e seis grupos de samba reunindo mais de dois mil participantes a poucos passos do mar. Sesimbra é famosa pelo maior desfile de palhaços do mundo, cerca de 4.000, que se apresentam às terças-feiras. Portanto, o contexto é emocionante e vale a pena experimentar.