nunca visto antes Messi e Cristiano Ronaldo, os titãs dos últimos vinte anos do futebol, parecem tão distantes. Se a vitória por um lado Copa do Mundo a partir de Bolga Assumindo conotações idealistas de final feliz, os acontecimentos que testemunharam o protagonista português no último ano civil evidenciam uma realidade totalmente diferente. De fato, o mundo inteiro ficou amargamente surpreso com a recente transferência de CR7 noVitóriaque na maioria das vezes aparece como uma declaração de renúncia diante da passagem inexorável do tempo (bem como diante do salário do Ancião).

No entanto, apesar de ambos estarem com quase 74 anos, o duelo entre Leo e Cristiano ainda tem uma atração inegável. Qual é o melhor ajuste Temporada de Riade reuni-los? Trata-se, de facto, de um festival de entretenimento e desporto que se realiza, a partir de 2019, anualmente no homónimo Riyadh, que, nesta ocasião, como referi anteriormente Tyke Sportsassistirá a um amistoso no dia 19 de janeiro entre Paris Saint Germain E uma selecção dos melhores jogadores das duas principais equipas sauditas, nomeadamenteVitória e aLua crescente , Para a ocasião comandada no banco por Marcelo Gallardo (ex senhor River Plate mais bem sucedidos da história).

O milésimo confronto dos dois marcianos, ainda que num contexto desprovido de qualquer valor competitivo, não poderia deixar de ser encerrado Um sorriso misturado com melancolia A todos os que cresceram no seu ato, conscientes mais do que nunca de que a saga dourada se aproxima cada vez mais do fim.