Danielle Dal Moro: “Eu vivo uma vida diferente da minha” – Big Brother VIP

Talvez tomado pela melancolia habitual no final das férias, Daniel Ele se retira para o jardim e pensa em sua vida. aproxime-se dele Wilma que, ao vê-lo triste, tenta fazê-lo respirar.

O menino diz que está triste. Vários pensamentos passaram por sua mente.

Lembre-se da fala do filme: “o caos é justo” E ele entende que viver em confusão pode trazer azar.

Agora ele só se sente confortável no caos, justamente porque não tem possibilidade de pensar. Às vezes, porém, ele sente a necessidade de se isolar e meditar. Ele quase quer sofrer, e lidar melhor com a dor.

“Acho que é porque não quero esquecer” diz VIP, determinado a não perder o foco. A ousadia que ele precisa para atingir seus objetivos vem da raiva que sente e da dor que está sentindo. É por isso que a memória do que ele viveu deve ser mantida viva nele.

“Eu vivo uma vida diferente da que eu vivo.” Confie no seu amigo. O que ele passou só ele sabe e não mostra aos outros. Suas irritações não afetam o humor das pessoas ao seu redor, e isso o deixa satisfeito consigo mesmo.

Wilma ressalta que as pessoas que o amam nunca o machucarão.

O menino responde que seu medo é fazer com que aqueles que o amam sofram com suas mudanças de humor. Então, com o tempo, ele aprendeu a fantasiar e agora é totalmente capaz de esconder seus verdadeiros sentimentos.

Depois de falar sobre alguns dos erros que cometeu no passado, Wilma sente que precisa dar alguns conselhos a ele. É certo perdoar alguém que o ofendeu, mas perdoar não significa esquecer. Para sua própria segurança, ele deve manter as pessoas negativas à distância.

Danielle, mesmo agora, sente a mudança. Ele é um homem que não tem medo de nada. Parece que problemas bobos são fáceis de superar, então ele quer estar disponível para os outros e ajudá-los.

As conversas noturnas continuam e Wilma, como sempre, mostra-se uma fiel companheira. Por trás de uma aparente calma, Danielle esconde um mundo de pensamentos, reflexões e tormentos. Cada vez que ele fala sobre si mesmo, uma peça é adicionada ao quebra-cabeça e cada vez que uma nova e pequena peça é descoberta.