A história dos Harlem Globetrotters: o fenômeno do basquete da década de 1920 até hoje

Retrato de Reese “Gus” Tatum do Harlem Globetrotters em 1953. Foto Getty

Era 7 de janeiro de 1927. Onde: Hinckley, Illinois, EUA. Jogando sua primeira partida fora de casa, o Harlem Globetrotters iniciou sua jornada de viagens e um fenômeno mundial único que continua até hoje.

Mas como é que tudo começou? Vamos dar um passo para trás em meados da década de 1920. Um grupo de meninos negros, eu Savoy Big Five – Este é o nome que eles se dão inspirados na pista de dança onde muitas vezes se encontram – eles encontram uma maneira de fazer algo por si mesmos Impensáveis ​​na sociedade americana da época, eles realizaram um de seus sonhos: viver do basquete.

No início, eles conseguiram se apresentar para entreter e levar o público para a pista de dança, mas então Abe Saperstein, seu treinador, empresário e arranjador, decidiu fazer algo grande e dar um nome a essa realidade. Ele escolheu os Harlem Globetrotters, unindo o bairro simbólico da América negra com a ideia de viajar pelo mundo para enfrentar qualquer um antes que eles os desafiem.

Apresentado pelos Harlem Globetrotters de 1951.

O conceito básico era bastante simples: equipes locais, de todas as formações e níveis, “desafiavam” os Globetrotters para jogos amistosos na quadra de basquete. A primeira temporada correu bem: 101 jogos em 117. Parece que os rapazes sabem fazer. A princípio, seu alcance era o sul de Illinois, mas rapidamente se expandiu. Em 1936, eles já haviam disputado mais de 1.000 jogos entre Wisconsin e Minnesota, Iowa e Michigan, Montana e Washington, Dakota do Norte e do Sul. READ Na partida com Lopez, com Garner Kids

Em 1939 participou de seu primeiro campeonato nacional oficial, e até o final da Segunda Guerra Mundial representou a seleção nacional de jogadores negros, impossibilitada de competir com profissionais brancos. Quando o jogo permitia por causa de uma grande diferença de pontos, Eles começaram a apresentar esquetes e esquetes destinados a entreter o público. Traga esse time ao conhecimento da empresa fora de qualquer regra.

Em 1940, a equipe ganhou o prestigioso Campeonato Mundial de Basquete Profissional De Chicago, onde participaram as equipes mais fortes do mundo na época e o vencedor foi reconhecido como campeão mundial. Em 1949, eles desafiaram e venceram os predecessores do famoso Los Angeles Lakers, atual campeão da BBA North American League, o Minnesota Lakers.

Wilt Chamberlain em um uniforme Harlem Globetrotters em 1958. Ao lado dele está Abe Saperstein.

Com o fim da guerra, a sorte e o propósito da equipe mudaram drasticamente. Na NBA, jogadores negros começaram a ser aceitos e a liga tomou conta de nós: Chuck Cooper e Nat “Sweetwater” Clifton (os dois jogadores mais talentosos) foram parar em Boston e Nova York, respectivamente, em 1950. Além disso, À medida que a situação política internacional se estabilizou, eles se tornaram Globetrotters para todos os efeitos.. Abe Saperstein criou uma seleção de brancos para jogar contra o Harlem Globetrotters, inicialmente rebatizado de The American All-Stars, e a cada parada das turnês eles jogariam contra representantes locais antes de se enfrentarem.

Em 1950 embarcaram numa digressão pelo oeste dos Estados Unidos e sete países europeus (Portugal, Espanha, França, Bélgica, Itália, Suíça e Alemanha Ocidental), e em 1953 entraram também na América do Sul, Ásia e Austrália. Eles saíram em turnê todas as temporadas até 1962. O roteiro sempre foi o mesmo: os Globetrotters jogaram um jogo “sério” até o terceiro quarto e, depois de ganhar uma vantagem cobiçada, mostraram sua habilidade em entretenimento e controle de bola. READ Horóscopo de hoje 23 de dezembro de 2022 para todos os signos de acordo com Barba Negra

Na temporada 1958-59, Wilt Chamberlain também jogou para eles.antes de se tornar a lenda da NBA que muitos conhecem, e para a ocasião organizaram uma partida em Moscou, rompendo efetivamente a Cortina de Ferro.

Mostrar para jovens e idosos.

Na década de 1960, a novidade trazida pelos Globetrotters começou a se desgastar. Com a abertura da NBA, com seus riquíssimos contratos, para jogadores negros, a área natural de encontro do time desapareceu. Além disso, o basquete europeu começou a se abrir para a contratação de jogadores americanos e a novidade de um jogo diferente começou a afetar o jeito europeu de jogar, tirando um véu adicional de magia do time.

Para não perder o ritmo, Abe Saperstein morreu em 1966 e a franquia mudou de mãos duas vezes em poucos anos, antes mesmo de chegar à Metro Media. de agora em diante A equipe deixou para trás todas as ambições esportivas para encontrar o verdadeiro entretenimento. Dois momentos para recordar: Na década de 1980, Hanna & Barbera criaram uma série de desenhos animados com base nelas intitulada, com efeito, “Harlem Globetrotters” relançando a marca, e em 1985 Lynette Woodard foi a primeira mulher a se juntar à equipe, abrindo o marca para um novo público e nova geração.

Eles gradualmente perderam o título de equipe esportiva e se tornaram uma empresa itinerante. Nos anos 90 e 2000, os proprietários decidiram Relançar a marca estabelecendo um círculo de campos de desenvolvimento e observação para jogadores e treinadores. Sangue fresco do produtor, que se reveste de se esforçar para interagir com o público começando a envolvê-lo no “jogo”, tornando tudo familiar. Sempre com muito cuidado para preservar aquela componente social de inclusão que representou historicamente até hoje. READ Viaje com Eugene Levy, a Apple Original Series apresentada pelo vencedor do Emmy, Eugene Levy

Em 2021, chegou uma petição que qualquer cidadão poderia assinar para pedir à NBA que pudesse se tornar uma franquia da liga profissional, em virtude de seu papel primordial no que diz respeito à inclusão da comunidade afro-americana na sociedade americana. A petição ainda está aguardando uma resposta de Adam SilverComissário da NBA.

Em conclusão: em seus 96 anos de história, eles jogaram em mais de 26.000 partidas em 124 países e territórios, foram embaixadores globais de valores esportivos e sociais e foram uma entidade por direito próprio que transcende rótulos e contextos.