As coisas estão indo muito mal para Luca!

No episódio de Un Posto al Sole transmitido pela Rai3 no dia 1º de julho de 2024, Luca viverá um dos momentos mais sombrios de sua doença enquanto Roberto aguarda ansiosamente a decisão do tribunal. Vamos descobrir juntos as prévias e o episódio completo das Tramas da Sabonete.



No episódio para Um lugar ao sol Foi transmitido em 1º de julho de 2024em 20h50 sobre Raio3o A saúde de Luca vai piorar claramente. o Prévias Subordinarepisódio de sabão Eles nos revelam que De Santis Ele poderá esclarecer as coisas com Ornella Mas ele vai cruzar Um dos momentos mais feios e difíceis na vida dele. Os sintomas da sua doença reapareceriam, desta vez de forma muito grave. A única coisa que vai funcionar Dê-lhe coragem Para enfrentar esses momentos será proximidade JúliaSempre ao seu lado. Scarlett Será um Briga feia com seu pai Isso afetará o mau humor da menina, que agora está confirmada como tendo perdido Nunzio. Roberto Sempre será mais Com medo da possibilidademuito concreto, de Confira Tomás. O tribunal está prestes a emitir uma decisão. Serena Em vez disso, ele pegará um A vingança dos gêmeos.

Antevisão de Um Lugar ao Sol: Luca se perde cada vez mais

Ornella e Julia estão morrendo de medo. Agora é claro que Luca não está bem e este segredo, que assim foi guardado durante meses, foi agora revelado. Bruni e Rosella ficam de olho no médico-chefe e pretendem ajudá-lo nos momentos ruins que sua doença o obriga a vivenciar. Um deles aparecerá sem piedade. DeSantis viverá um de Episódios de ausência são mais sombrios e perturbadoresO que o fará entender que seu quadro clínico está piorando rapidamente. Sua existência, sua carreira e suas emoções estão prestes a se perder nas memórias. O médico ficará mais preocupado do que antes, mas ele saberá Poder contar com Júlia, sempre ao seu lado e pronto para cuidar dele aconteça o que acontecer. Mas por quanto tempo o médico conseguirá fazer isso sem pedir ajuda a outra pessoa?

Antevisão de Un Posto al Sole: Roberto está preocupado com a sentença

O teste de DNA não deu chance a Roberto A única esperança que resta a Feyre é que os juízes descubram que Ida é incapaz de cuidar de seu filho, a quem ela já havia abandonado. No Palazzo Palladini, no amplo apartamento do diretor, o clima será muito tenso. Todos, Roberto em primeiro lugar, estão esperando por isso Decisão judicialqual Quase chegando Quem determinará o destino de todos? Marina tentará mais uma vez ficar perto do marido, que agora está tão intratável que ficou estressado, enquanto Diego e sua companheira sentirão que conseguiram. Mas será mesmo assim ou esperamos outras surpresas que possam renovar as esperanças do pai de Filippo, que tentou o impossível até ao fim?

Tramas e prévias de Um lugar ao sol: Serena se vinga

A tensão não se limita à família Ferry. também Rosela está nervosa Como uma corda de violino, as últimas escolhas de Nunzio desestabilizaram-no irrevogavelmente. A garota vai terminar Ela explode na frente de Michelleque estará com ele Discussão ruim. Vingança e satisfação Serena, envolvido em uma mudança de estação um tanto agitada. Cirillo vai pegar o dela Bem intencionado em se vingar de suas irmãs mais novasQuem não seria capaz de fazer nada para impedir o mais velho de realizar uma dança da vitória.

Vamos descobrir tudo Prévias semanais para Un Posto al Sole de 1 a 5 de julho de 2024.

Um lugar ao sol Ele vai No ar todos os dias De segunda a sexta sobre Raio 3 em 20h50.