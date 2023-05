«Co. Não consigo sair da cama desde ontem.

Acesso ao artigo e a todo o conteúdo do site Com um aplicativo dedicado, newsletters, podcasts e atualizações ao vivo.

“é sempre meio dia“ A transmissão ao vivo não começa hoje, segunda-feira, 29 de maio. a razão? Antonella Clerici está doente. É a própria apresentadora quem repassa para seus fãs no Instagram. «co. Hoje, pela primeira vez desde que me lembro, não estarei com você. A febre alta desde ontem não me deixa sair da cama» Antonella escreveu no post. «Espero te ver amanhã! A Mulher Maravilha começa a ceder…» Eu continuo.

Antonella Clerici passa mal e falta à transmissão ao vivo de seu programa

Sob o post, muitas cartas para o apresentador. Enrico Mentana, Alicia Marcusi, Francesca Fagnani, Chiara Franchini, Catina Fiorello, Paolo Contesini e Patrizia Pellegrino são apenas alguns dos amigos e colegas que desejam uma rápida recuperação a Antonella Clerici.

Antonella Clerici é casada? Fim de semana em Portofino com Vittorio Garrone e toda a família (estendido)

Por isso, sempre pulando a cobertura ao vivo do final da tarde, no episódio de hoje, 29 de maio de 2023, vai ao ar um especial sobre sobremesas. A apresentadora espera que amanhã possa voltar à televisão, como lhe desejamos.

