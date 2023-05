Amadeus? Fiorello arriscou queimar: fundo perturbador

Amadeus dança sozinho. Da esquerda, eles o puxam pela jaqueta. Eles tentam jogá-lo na batalha, mas não conseguem. É um pouco como quando, em fevereiro passado, conseguiu trazer pela primeira vez o Presidente da República a Ariston, agindo de forma discreta e eficaz. Arquivo institucional é isso. E alguém na frente de talentos, os novos atores da esquerda na busca intermitente do conforto do martírio, ficou desapontado. pior para eles. Amadeus trabalha em silêncio porque é claro que continua a favorecer as flores de Sanremo em detrimento das vítimas (sem carrascos). Então, vamos brincar com os santos, mas, por favor, deixe Amadeus em paz.

Ficou tão brilhante que desta vez até Fiorello, seu amigo constante, correu o risco de se queimar. Tanto que o chapéu-coco nas frequências da Amadeus, lançado pela emissora siciliana na manhã desta sexta-feira no Viva Rai2! , na tarde de sábado, durante o TvTalk, do viva-voz de Fiore, com certeza me tornei apenas sua piada pastelão. Mas a explosão o deixou forte mesmo assim. Com edições online de jornais (obviamente também grandes notícias) e blogs de TV continuando a especular até ontem à tarde.

Leia também: Fiorello, a bomba explode na mão: um novo caso em Ray

Mesmo falando sobre a suposta raiva do diretor artístico de Sanremo sobre a interferência (imaginária) da nova alta administração de Rai na seleção de novos shows. Notícias infundadas, forçadas a esclarecer melhor, neste caso a porta-voz da Amadeus. Os castings para os jovens parecem ainda não ter começado. No entanto, a guerra de gangues em Rai, como se repete continuamente, não permite desta vez para meias medidas e acesso ao envolvimento até mesmo dos chamados talentos, ou estrelas da TV. Amigo ou inimigo, dentro ou fora.

Quase ao ponto de deixar algumas cartas viradas para cima. De fato, começou a ficar claro, se não aparente aos olhos de muitos, que além da política de oposição, deve haver outra “santa união” para controlar todo o caos. Gerente de artistas? Cursos internacionais? Fortes unidos no objetivo de enfraquecer Melonian Rai, mirando no coração da empresa pública: o Festival de Sanremo, aliás, que Rai sempre trabalhou muito, independente da cor do julgamento, focou muito com resultados que não atenderam as expectativas , especialmente nos últimos dez anos. Com Sanremo que recentemente se tornou atraente para todos graças a Amadeus: desde os mais jovens até … Mattarella. Aqueles que se opõem falem agora ou calem-se para sempre.