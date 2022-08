Quem não vai ver – Libero Quotidiano

Rainha Elizabeth II Teve que cancelar a tradicional recepção de Castelo de BalmoralO palácio escocês para onde a rainha vai passar as férias de verão. Fontes da família real relataram isso ao Daily Mirror. Esta indiscrição está a suscitar novas preocupações sobre as condições de saúde do monarca de 96 anos, que nas últimas semanas faltou a vários compromissos por “exaustão”.

A cerimónia refere que a Rainha, no dia da sua chegada à Escócia, que coincide com o início das suas férias, saúda os cidadãos que vieram prestar-lhe homenagem e inspeciona uma guarda de honra. As fontes indicaram que a recepção será substituída por um “pequeno evento especial”.

Elizabeth II ainda encontrará os soldados, mas não haverá câmeras, paparazzi ou jornalistas. “O tradicionalistas As boas-vindas à Moral geralmente estão enraizadas no calendário da Rainha e é algo que Sua Majestade a Rainha realmente aprecia, pois ela é capaz de receber concidadãos que viajam para vê-laUma fonte apontou: “É uma decepção amarga que a cerimônia não esteja ocorrendo em sua forma tradicional”. Segundo o jornal, a rainha estava convencida até há poucos dias de que a receção decorreria como habitualmente”.