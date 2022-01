50 attività na villa por entrare. VIDEO Reggionline – Telereggio – Últimas notícias Reggio Emilia

Ovs ha abndonato la struttura e febbraio prenderanno il via i lavori para il nuovo spazio dedicato alla gastronomia de qualidade: por i 17 locali che vi nasceranno son chegar 50 proposte, la metà da realtà del nosso território. A breve la selezione. L’inauguração prevista para giugno

REGGIO EMILIA – Ovs ha chiuso i battenti a fine dicembre: le insegne della catena di abbigliamento sbarcata in centro nel febbraio 2017, sono state rimosse. A breve, entro la fine di febbraio, prenderanno inizio i lavori che porteranno all’inaugurazione, tra maggio e giugno, del nuovo Mercato Coperto interamente dedicato alla gastronomia di qualità: 2.510 metri quadrati com 17 attività di ristorazione, vendita e valorizzazione di prodotti alimentari.

O imóvel, de propriedade comum, está em gestão de toda a sociedade La Galleria, o cui 80% é adquirido recentemente dai portoghesi da Sonae Sierra, colosso imóvel especializado em centros comerciais, o restante 20% é rimasto d nelle manea Italia.

“Abbiamo ricevuto – spiega Daniele Menozzi, administrador delegado de REI – uma cinquantina de manifestações de interesse da parte di realtà interessar-se e entrar em negli spazi del mercato coperto, si tratta para um metà di realtà di realtà di troestra del e territorio più ou meno structturate . La selezione – aggiunge Menozzi – avverrà sulla base della qualità della proposta e sulla non ripetizione dell’offerta merceologica, cercheremo dunque di differenziare l’offerta”.

Il nuovo mercato coperto sarà anche luogo di eventi culturali e di intrattenimento. Il confronto com comune di reggio e associazioni di categoria is costante e proseguirà anche nei prossimi mesi per assicurare a questo progetto la migliore riuscita, conclui Menozzi.

Reggio Emilia programa para comércio mercato coperto ristoranti Daniele Menozzi A galeria Sonae Sierra