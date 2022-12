Lux Audience Award, que são 5 filmes concorrentes ao prestigioso prêmio

De volta ao palco Prêmio Lux do Públicoprémio atribuído ao melhor filme europeu após votação conjunta do público e dos membros do Parlamento Europeu

Os cinco nomeados ao prémio são Triângulo da Tristeza, Palma de Ouro e Melhor Filme Europeu do Ano, Alcarràs da espanhola Carla Simon, O Urso de Ouro em Berlim, Close do belga Lucas Donnet, Grande Prémio do Júri Especial em Cannes, a Comédia Portuguesa, Wisp e o filme turco Al Ayam.

Uma seleção focada na qualidade do cinema europeu, de acordo com as regras da European Film Academy, composta por mais de 4.000 profissionais.

Mike Downey, presidente Academia Europeia de Cinema Ele enfatizou que “há um número extraordinário de cineastas muito talentosos que estão dando uma contribuição significativa em todos os sentidos, não apenas no setor de entretenimento, mas também no setor social, na justiça social e nos direitos humanos. Isso também nos faz entender quem somos , para onde nossa sociedade está caminhando e quais mudanças precisam ser feitas e nos fazem pensar sobre essas mudanças.

Todos os filmes são legendados nas 24 línguas oficiais da União Europeia e exibidos em toda a Europa.

Mike Downey acrescentou: “O Lux Audience Award leva não apenas o público, mas também nossos deputados a reconsiderar, repensar e olhar para aspectos de diferentes culturas de uma maneira diferente. Assim, abrindo suas mentes para diferentes ideias, lugares e tópicos.”

O público tem até 12 de junho de 2023 para votar. O prémio visa estreitar os laços entre a política e os cidadãos, convidando os espectadores europeus a tornarem-se heróis ativos e a votarem nos seus filmes favoritos.